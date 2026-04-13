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Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Mirandola nella notte del 5 aprile. Un cittadino marocchino di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo una fuga rocambolesca e una violenta reazione nei confronti degli agenti. L’uomo è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per guida senza patente. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Modena, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Paura a Mirandola

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del 5 aprile, quando una chiamata al numero di emergenza 112 ha segnalato una lite presso un esercizio pubblico di Mirandola (Modena).

Alcuni giovani erano stati aggrediti verbalmente da due uomini in evidente stato di ebbrezza alcolica, che si erano poi allontanati a bordo di un’auto.

L’intervento della Polizia e la fuga

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti prontamente, riuscendo a intercettare il veicolo segnalato. A bordo si trovava solo il conducente, che alla vista della Polizia ha tentato la fuga.

La corsa si è conclusa quando l’auto è uscita di strada, finendo in un canale di scolo. L’uomo non si è arreso: ha abbandonato il mezzo e ha continuato la fuga a piedi nei campi agricoli circostanti, arrivando persino a tuffarsi in un canale per raggiungere la sponda opposta a nuoto.

La cattura e la reazione violenta

Nonostante le difficoltà, gli agenti sono riusciti a raggiungere il fuggitivo, che aveva tentato di nascondersi sdraiandosi tra l’erba dei campi.

Una volta scoperto, il 39enne ha opposto una forte resistenza colpendo i poliziotti con pugni e calci e arrivando a minacciarli di morte. Solo dopo una breve colluttazione gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto.

Le accuse e i provvedimenti

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Mantova, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Inoltre, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per guida senza patente.

Gli accertamenti hanno confermato la sua posizione irregolare e la pericolosità sociale, elementi che hanno pesato nella decisione delle autorità giudiziarie.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato. L’episodio ha destato particolare attenzione per la violenza e la determinazione dimostrate dall’uomo nel tentativo di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine.

IPA