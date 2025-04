Fugge in monopattino dalla polizia a Viareggio e si rifugia in un ristorante: cattura e arresto per spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 27enne di Viareggio è stato arrestato per spaccio di stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di hashish. L’arresto è avvenuto il 31 marzo nella zona pedonale di Via Battisti, quando l’uomo ha cercato di sfuggire alla polizia a bordo di un monopattino elettrico.

La fuga e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un uomo che, notando la presenza della polizia, ha svoltato rapidamente in Piazza Cavour, proseguendo poi in Via Fratti e Via Mazzini. Nel tentativo di eludere il controllo, l’uomo è entrato in un ristorante, ma è stato raggiunto dagli agenti.

Dopo un rapido controllo, sono state trovate due dosi di hashish nelle sue tasche. L’uomo si è divincolato e ha tentato di fuggire a piedi verso Via Verdi, ma è stato bloccato. Durante la fuga, ha cercato di disfarsi di un sacchetto di plastica contenente altre 10 dosi pronte per la vendita.

Perquisizione e sequestro

La polizia ha deciso di approfondire le indagini, effettuando una perquisizione presso l’abitazione del sospettato. Sono stati sequestrati 2 panetti di hashish del peso totale di circa 160 grammi, oltre a tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. Il valore della droga sul mercato è di alcune migliaia di euro.

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

