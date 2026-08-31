Fugge in moto contromano tra i bambini e cade con la cocaina in pietra a Catania, arrestato 29enne

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È di un arresto e 163 grammi di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nei giorni scorsi nel quartiere San Cristoforo. Un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un rocambolesco inseguimento per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza aggravata.

Operazione della Squadra Mobile nel quartiere San Cristoforo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo mirato al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere San Cristoforo di Catania. Gli agenti della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile stavano effettuando accertamenti in strada quando sono stati attirati dal rumore di una moto guidata dal sospettato.

L’inseguimento tra le strade del quartiere

Alla vista dei poliziotti, il 29enne catanese ha tentato di sottrarsi al controllo accelerando repentinamente. Ne è nato un inseguimento tra le vie del quartiere, durante il quale l’uomo ha compiuto manovre estremamente pericolose, imboccando tratti contromano e zigzagando tra pedoni e auto ferme nel traffico dell’ora di punta. La fuga si è conclusa quando, dopo una curva azzardata, il fuggitivo ha perso il controllo della moto ed è caduto in un’area frequentata da bambini che stavano giocando. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Il tentativo di fuga e il sequestro della droga

Nonostante la caduta, l’uomo ha provato a scappare a piedi, lanciando a terra due buste sottovuoto. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a recuperare i pacchetti, all’interno dei quali sono stati trovati 163 grammi di cocaina pura ancora in forma di “pietra”. Secondo la Polizia, una volta tagliata e confezionata, la sostanza avrebbe potuto fruttare svariate migliaia di euro alle organizzazioni criminali locali.

Precedenti penali e misure alternative

Dai controlli effettuati nella banca dati delle forze dell’ordine è emerso che il 29enne era già sottoposto alla misura alternativa della semilibertà. Inoltre, durante la fuga, guidava senza patente e su una moto priva di assicurazione, motivo per cui è stato anche sanzionato amministrativamente secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

L’arresto e le accuse

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza aggravata, aggravata da una condotta di guida particolarmente pericolosa. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 29enne è stato condotto in carcere, in attesa delle decisioni dell’autorità competente. Resta ferma la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

IPA