Un arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nella notte dell’8 dicembre a Monza. Un uomo di 35 anni, cittadino rumeno di origine moldava, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un inseguimento per le vie cittadine. L’uomo, destinatario di un provvedimento di esecuzione per precedenti reati contro il patrimonio, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale della città brianzola.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore dell’8 dicembre, quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato una Fiat 500L nera che si muoveva con gli indicatori di direzione costantemente attivi. Il conducente, che indossava un cappello scuro e uno scaldacollo a coprire gran parte del volto, ha insospettito gli agenti, inducendoli a procedere a un controllo.

L’inseguimento notturno per le vie di Monza

Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga ad alta velocità tra le strade cittadine. L’inseguimento si è concluso in via Monviso, dove il veicolo è andato a collidere contro alcune strutture e automobili parcheggiate. Gli agenti sono riusciti a bloccare il fuggitivo, identificato come un uomo di 35 anni, nato in Moldavia e cittadino rumeno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Resistenza e violenza durante l’arresto

Durante le fasi di identificazione, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, colpendo ripetutamente i poliziotti con calci e pugni. Gli agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Nonostante la reazione aggressiva, il soggetto è stato definitivamente immobilizzato e sottoposto ai controlli di rito.

Accertamenti e precedenti penali

Gli approfondimenti effettuati dagli operatori hanno permesso di accertare che il fermato era destinatario di un provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Il provvedimento riguardava il cumulo di pene per precedenti reati contro il patrimonio, per i quali l’uomo dovrà scontare complessivamente 5 anni e 2 mesi di reclusione, oltre a 600 euro di multa.

Il furto aggravato dell’autovettura

La Fiat 500L condotta dall’uomo è risultata essere provento di furto aggravato, avvenuto proprio nella notte dell’8 dicembre. Nel corso della perquisizione, all’interno del marsupio dell’arrestato sono stati rinvenuti oggetti idonei alla commissione di reati contro il patrimonio, tra cui chiavi alterate, una torcia e strumenti per forzare serrature.

I reati contestati e il provvedimento restrittivo

L’uomo è stato arrestato per l’esecuzione della condanna alla reclusione e deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato di autoveicolo, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, possesso ingiustificato di chiavi alterate o strumenti atti allo scasso, nonché per violazione delle prescrizioni in materia di soggiorno sul territorio nazionale, essendo già destinatario di un provvedimento di allontanamento.

L’accompagnamento in carcere

Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Monza per l’esecuzione del provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti.

IPA