Fugge verso i garage nel quartiere Europa e lancia un panetto di droga da 100 grammi: arrestato ad Anzio

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È di un arresto e oltre 500 grammi di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri ad Anzio, dove un giovane di 21 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto nell’ambito di un servizio di controllo mirato nel quartiere Europa, come reso noto dalle forze dell’ordine.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto a seguito di un’attività di pattugliamento dinamico, predisposta per presidiare le zone più sensibili della città, con particolare attenzione al quartiere Europa. Durante il servizio, i militari hanno notato il giovane che, alla loro vista, ha tentato di fuggire rapidamente verso l’area dei garage della sua abitazione. La fuga, però, è durata poco: i Carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo in breve tempo.

Il tentativo di disfarsi della droga e il sequestro

Nel corso delle concitate fasi dell’intervento, il 21enne ha cercato di liberarsi di un panetto di hashish del peso di 100 grammi, lanciandolo via nel tentativo di eludere il controllo. Tuttavia, i militari hanno recuperato la sostanza stupefacente, procedendo immediatamente al sequestro.

Perquisizione domiciliare e ulteriore sequestro

La scoperta del panetto di hashish ha spinto i Carabinieri ad estendere le verifiche all’interno dell’abitazione del giovane. Qui, le ricerche hanno portato al rinvenimento di ulteriori 430 grammi di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e a un bilancino elettronico di precisione, strumenti tipicamente impiegati nell’attività di spaccio.

Arresti domiciliari e indagini in corso

Al termine delle operazioni, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso e il procedimento si trova nella fase preliminare. Come sottolineato dalle autorità, l’indagato deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

IPA