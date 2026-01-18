Fullkrug del Milan derubato in hotel durante il match a Como, rubati orologi e gioielli da mezzo milione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una foto mandata alla moglie, la trasferta a Como, una gara vinta e la scoperta del furto una volta rientrato in hotel. A Niclas Fullkrug, attaccante del Milan appena arrivato in prestito dal West Ham, sono stati sottratti quattro orologi e una decina di gioielli per un valore complessivo di mezzo milione di euro. La cassetta di sicurezza della sua stanza all’Hotel Melià è stata forzata mentre il numero 9 tedesco era in trasferta con i compagni. La Scientifica indaga ed è al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto.

Niclas Fullkrug è arrivato al Milan poco prima di Natale e si è sistemato nella stanza 259 dell’Hotel Melià, lussuoso 5 stelle in zona Fiera a Milano.

Mercoledì mattina, alle 10:50, il calciatore ha chiuso la cassetta di sicurezza dopo aver mandato alla moglie la foto di un orologio appena prelevato e indossato.

Una volta rientrato in hotel, dopo essere stato con la squadra in trasferta a Como, l’attaccante tedesco ha scoperto il furto subito.

Rubati orologi e gioielli da mezzo milione

Dalla cassetta di sicurezza della sua stanza, infatti, mancavano quattro orologi e una decina di gioielli, per un valore complessivo di mezzo milione di euro.

Nello specifico gli orologi rubati sono tre Patek Philippe e un Omega Automatic. Tra i gioielli c’erano invece braccialetti, anelli e orecchini Van Cleef & Arpels appartenenti alla moglie del giocatore.

Come riportato da Repubblica, da mercoledì mattina la serratura collegata elettronicamente con il desk dell’albergo non ha emesso alcun segnale, da quando cioè lo stesso calciatore l’aveva chiusa per l’ultima volta.

Trasferta e assicurazione, che beffa per Fullkrug

E pensare che Niclas Fullkrug a Como non sarebbe nemmeno dovuto andare. L’attaccante tedesco, infatti, era in dubbio a causa di una frattura composta al dito di un piede.

Ma nonostante il lieve infortunio, il numero 9 si era messo a disposizione di mister Allegri, che aveva deciso di portarlo in panchina e che alla fine lo ha anche fatto scendere in campo nella parte finale della gara vinta dal Milan al Senigallia contro il Como di Fabregas.

A rendere ancora più grave il furto subito ci sarebbe anche la mancata assicurazione: a quanto risulta, infatti, Fullkrug non risulterebbe assicurato.

Le indagini della Scientifica

Il furto è stato denunciato da Giacomo Marconi, “player care manager” del Milan. A indagare sono i poliziotti del commissariato Sempione e della Squadra mobile per capire chi e come abbia commesso il colpo.

Nessuno, infatti, doveva essere a conoscenza del numero della stanza di Fullkrug e del fatto che all’interno vi fosse una cassetta di sicurezza contenente preziosi di quel valore.

Al vaglio, tramite le immagini di videosorveglianza, ci sono i movimenti attorno alla stanza del numero 9 tedesco: anche se a dare una risposta potrebbero essere le impronte e le tracce biologiche all’interno della camera.