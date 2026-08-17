Fulmine colpisce escursionista in Alto Adige nella discesa dal Piz Starlex, morto il 42enne Gustav Wiesler

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Stava cercando di scendere in fretta dalla vetta del Piz Starlex per mettersi al riparo dal temporale in arrivo, ma è morto colpito da un fulmine. Il 42enne Gustav Wiesler è stato trovato senza vita a circa 3mila metri di quota sopra la Val Monastero, in Alto Adige, al termine di circa due ore di ricerche dopo essere stato dato per disperso.

Le ricerche dell’escursionista

Wiesler era uscito da casa nella giornata di domenica 16 agosto per un’escursione sul Piz Starlex, cima di 3.075 metri di altezza al confine tra l’Italia e Svizzera, sopra il paese di Tubre, dove viveva.

Secondo quanto riportato dalla redazione del TgR Rai di Bolzano, il 42enne avrebbe telefonato a un conoscente intorno alle 13, dicendogli che si sarebbe dovuto sbrigare a scendere dalla vetta temendo l’arrivo di una tempesta.

©️ 2024 OpenMapTiles | ©️ 2024 OpenStreetMap contributors | ©️ 2024 TomTom | Tuttocittà

I soccorsi in Alto Adige

Quella chiamata sarebbe stato l’ultimo contatto con l’escursionista: da quel momento non si sono avute più sue notizie e il suo mancato ritorno dopo l’arrivo del buio ha fatto scattare l’emergenza.

Le operazioni di ricerca sono partite intorno alle 22, quando diverse squadre di soccorso hanno iniziato a battere la zona schierando circa 40 persone, tra soccorso Alpino Tubre, Soccorso alpino della Guardia di finanza di Silandro, Vigili del fuoco volontari di Tubre e Soccorso alpino di Prato allo Stelvio.

Gustav Wiesler ucciso da un fulmine

Grazie anche all’impiego di un drone, il corpo dell’escursionista è stato ritrovato intorno alle 23.45 in un terreno impervio a circa 2.600 metri di quota.

Secondo quanto riferito dal soccorso alpino, Wiesler, che lavorava in un caseificio e spesso accompagnava le sue pecore in quota, sarebbe morto colpito da un fulmine, durante la discesa.