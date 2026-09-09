Fulmine colpisce il treno regionale Sestri-Savona vicino Sori, paura a bordo: passeggeri costretti a scendere

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nei pressi della stazione di Sori, un fulmine ha colpito il treno regionale 12358 della tratta Sestri Levante-Savona. L’incidente è avvenuto nella mattinata, provocando un guasto al locomotore che, pur non avendo comportato danni estesi all’infrastruttura, ha causato forti ritardi sulla linea. Grande spavento per i passeggeri a bordo, che sono stati fatti scendere per prendere un altro treno e proseguire il viaggio.

Treno colpito da un fulmine

Nella mattinata di mercoledì 9 settembre, un fulmine ha colpito un treno regionale sulla linea costiera tra Genova e La Spezia. È accaduto all’altezza della stazione di Sori.

Secondo una prima ricostruzione, il fulmine ha interessato un convoglio che circolava nella tratta Sestri Levante-Savona, che corrisponderebbe al treno regionale 12358.

Il maltempo nella zona viene definito dai media locali con “condizioni meteo critiche” capaci, secondo quanto riporta il portale informativo ViaggiaTreno, di creare disagi per l’intera giornata. La giornata di mercoledì 9, infatti, è contrassegnata da un’allerta arancione su gran parte del Centro-Levante ligure.

Convoglio bloccato

Il treno colpito è stato danneggiato dal fulmine e per questo ha dovuto interrompere il proprio viaggio. A parte lo spavento, i passeggeri a bordo non risultano feriti.

Fortunatamente neanche la stazione o il resto dell’infrastruttura risultano danneggiati, motivo per cui nel giro di poche ore è stato possibile riprendere la circolazione.

Per i passeggeri a bordo dell’R 12358 è stato organizzato il trasferimento sul treno successivo, fatto transitare sul binario parallelo: hanno così potuto completare il viaggio e raggiungere Savona con un ritardo significativo.

Rallentamenti: ritardi fino a 60 minuti

Una circolazione comunque fortemente rallentata dall’incidente della mattinata. I treni hanno infatti ripreso a circolare gradualmente solo dopo le 13:00, con ritardi accumulati ormai intorno o superiori ai 60 minuti per diversi regionali e convogli a lunga percorrenza.

I treni maggiormente interessati dai ritardi sono quelli che viaggiavano sulla stessa tratta e nella stessa direzione, quindi quelli da Sestri Levante a Savona.

Non è la prima volta che un fulmine colpisce un treno, soprattutto durante le giornate di allerta meteo: di recente si sono registrati altri incidenti simili, come il treno colpito a Genova lo scorso 20 agosto.