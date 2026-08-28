Fulmine colpisce la torre dell'orologio alla Mecca: le immagini
La scarica ha colpito la guglia della Makkah Royal Clock Tower durante una fase di forte maltempo
Un potente fulmine ha colpito la Makkah Royal Clock Tower alla Mecca, in Arabia Saudita, illuminando per alcuni istanti il cielo sopra la città. Le immagini amatoriali mostrano la scarica raggiungere la guglia dell’imponente edificio durante una fase caratterizzata da maltempo e intensa attività elettrica. L’episodio è avvenuto mentre la regione è interessata da condizioni meteorologiche instabili. La torre, uno dei simboli più riconoscibili dello skyline della Mecca, raggiunge un’altezza di circa 601 metri e domina il complesso situato nei pressi della Grande Moschea e della Kaaba. La scarica ha colpito proprio la parte superiore della struttura, producendo l’impressionante effetto ripreso nel video. Il National Center for Meteorology saudita ha diramato allerte per piogge e temporali.