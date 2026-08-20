Fulmine colpisce un treno a Genova Brignole e la stazione di Ventimiglia: stop alla circolazione e ritardi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tempesta di fulmini in Liguria: circa 40.000 in poco tempo e tra questi uno ha raggiunto la sala di comando della stazione di Ventimiglia. I sistemi di circolazione sono in tilt. I treni non partono e non arrivano. I tecnici sono al lavoro, ma la situazione non è stata ancora ripristinata. Un altro fulmine già nella mattinata aveva colpito un treno Frecciabianca 8601 Genova-Roma, bloccandone il viaggio e costringendo i passeggeri a essere trasferiti su un altro treno. La regione è in allerta arancione per il meteo.

Fulmine colpisce un treno e la stazione di Ventimiglia

La stazione di Ventimiglia è in tilt. È stato un fulmine, che ha colpito la sala di comando, a bloccare l’arrivo e la partenza dei treni. Si tratta dell’ultimo incidente dovuto alla tempesta di fulmini caduta sulla Liguria nelle ultime ore.

Quella che ha bloccato la stazione è stata una scarica elettrica improvvisa che ha mandato in blackout i sistemi di gestione del traffico dei treni. Al momento non tutte le linee sembrano funzionare. I tecnici sono al lavoro per il ripristino nel minor tempo possibile.

ANSA

Poco prima un treno che da Genova viaggiava verso Roma è stato colpito da un fulmine. Il mezzo è rimasto bloccato tra le stazioni. I passeggeri sono stati dirottati su un altro treno.

Quando riprenderà la circolazione

Sul sito di Trenitalia apprendiamo che la circolazione sull’intera rete ad alta velocità è regolare. Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti ormai risolti.

Alle ore 15:00 risultavano ancora diversi ritardi, anche fino a 90 minuti. Alcuni treni potrebbero ancora non circolare nei tempi previsti. La circolazione infatti è considerata fortemente rallentata anche per via delle condizioni meteo nei pressi di altre stazioni, come quella di Genova Quarto dei Mille.

Per quanto riguarda i treni di passaggio alla stazione di Ventimiglia, ad esempio quello in partenza da Voghera alle 13:50 e in arrivo a Ventimiglia alle 19:00, il viaggio è stato cancellato. È stato messo a disposizione un servizio sostitutivo con autobus.

La tempesta di fulmini

La tempesta che si è abbattuta sulla Liguria ha fatto registrare quasi 40.000 fulmini, dei quali solo 20.000 su Genova. Nella mattinata, prima della stazione di Ventimiglia, un treno Frecciabianca in partenza da Genova e diretto a Roma è stato costretto a fermarsi a causa di un guasto provocato da un fulmine.

Per la giornata di giovedì 20 agosto si registra una diffusa instabilità con rovesci e temporali, anche con fenomeni intensi. Anche per la giornata di venerdì 21 agosto la situazione resta instabile, con possibili temporali sparsi e fenomeni intensi.

Allerta per temporali su diverse regioni, tra le quali Lombardia, Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Allerta di livello giallo per la Liguria.