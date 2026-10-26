Fulvio Ielmini arrestato per la morte di Pierina Buffon a Cassano Magnago, indagato per femminicidio

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Fulvio Ielmini è stato arrestato. L’uomo è indagato per femminicidio aggravato dai futili motivi nell’inchiesta per la morte dell’ex compagna, Pierina Buffon, morta a seguito dell’incidente frontale a Cassano Magnago (Varese). Le manette sono scattate intorno alle 15:15 di lunedì 26 ottobre, quando le forze dell’ordine hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio.

Arrestato Fulvio Ielmini

Come anticipato, intorno alle 15:15 di lunedì 26 ottobre è stato arrestato Fulvio Ielmini, 73 anni, indagato nell’inchiesta della Procura della Repubblica per la morte dell’ex compagna Pierina Buffon.

Il reato contestato dal pm Massimo De Filippo è femminicidio aggravato dai futili motivi. L’arresto è avvenuto su esecuzione dell’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio.

ANSA

Come riporta Ansa, Ielmini si trova nell’infermeria del carcere di Busto Arsizio e nelle prossime ore comparirà di fronte al gip per l’udienza di convalida dell’arresto.

Il fermo è scattato dopo i risultati dell’autopsia sul corpo di Pierina Buffon.

La morte di Pierina Buffon

I fatti risalgono al 16 ottobre. Pierina Buffon, 69 anni, stava viaggiando a bordo della sua Dacia Sandero lungo la tangenziale di Cassano Magnago (Varese), nota agli autoctoni come “tangenzialina”, quando all’improvviso la sua auto ha impattato frontalmente contro un altro veicolo.

La donna è morta sul colpo. L’altra autovettura, una Jaguar, era occupata da Fulvio Ielmini, 73 anni, ferito gravemente alle gambe. I primi rilievi hanno subito insospettito gli inquirenti: Ielmini e Buffon avevano avuto una relazione che a giugno, dopo 8 anni, la donna aveva interrotto. L’uomo viaggiava a una velocità pari a circa 140 km/h, e non si esclude che la Jaguar, che proveniva dal senso opposto di marcia, abbia invaso la corsia occupata dalla donna.

Le indagini

Secondo la Procura di Busto Arsizio, Ielmini potrebbe aver intenzionalmente lanciato l’auto a tutta velocità lungo la tangenziale per poi sterzare per colpire la Dacia Sandero di Pierina Buffon. L’ipotesi, inoltre, è che Ielmini monitorasse i movimenti della donna attraverso un dispositivo Gps installato nell’auto.

Questa ipotesi nasce dalle dichiarazioni dei figli della vittima, che in altre occasioni si sarebbero accorti della presenza di dispositivi di localizzazione nella vettura della madre. Ielmini, assistito dall’avvocato Angelo Luini, respinge ogni accusa.

La perizia cinematica

Gli accertamenti non sono finiti: martedì 27 ottobre – scrive Il Giorno – la Procura di Varese conferirà l’incarico per la perizia cinematica.

Questo test servirà a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita a Pierina Buffon, per confrontare i risultati con la versione raccontata Fulvio Ielmini, che ha negato di aver invaso la corsia della donna.