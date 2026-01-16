Fulvio Marino tra È sempre mezzogiorno e Il forno delle meraviglie, “fare il pane è un'arte rivoluzionaria”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Fulvio Marino è uno di quei volti che trasmettono calore e concretezza. Lo vediamo sul piccolo schermo, con le mani nella farina e la voce calma di chi ha fatto pace con i propri ritmi interiori. A È sempre mezzogiorno, al fianco di Antonella Clerici, prepara pane e lievitati come se stesse raccontando una storia. In Il forno delle meraviglie, su Real Time il venerdì in prima serata, va incontro agli artigiani d’Italia per dare visibilità a un mondo che spesso resta dietro le quinte: quello dei panificatori, dei pizzaioli, dei pasticceri che lavorano di notte per farci trovare ogni giorno il profumo del buono. Ma la tv è solo una parte, e nemmeno la più grande, della sua vita. Fulvio Marino è un panificatore vero. Uno che conosce i grani, che sa ascoltare un impasto, che ha imparato a lavorare partendo dal campo e passando per il mulino, prima ancora che per il forno. È anche un imprenditore attento, con alle spalle un’attività solida e in espansione. Ha aperto un locale tutto suo, Fuoco Farina ad Alba, e gestisce una squadra di persone con l’attenzione di chi sa che un’impresa è fatta di numeri, certo, ma prima ancora di relazioni umane. Il suo nome è legato a una tradizione familiare che affonda le radici in generazioni di mugnai. Eppure, Fulvio Marino ha scelto un percorso suo: invece di fermarsi alla farina, ha voluto impastarla, trasformarla, darle forma. Ha scritto libri, ha studiato comunicazione, ha costruito una carriera pubblica senza mai perdere il legame con la manualità e con la terra. La sua idea di semplicità non è una posa, ma una filosofia: pochi ingredienti, ben scelti, trattati con rispetto. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, si racconta con naturalezza e lucidità: il lavoro, la gestione di un’azienda, la responsabilità verso i propri collaboratori, il valore del tempo lento. Parla della nascita di sua figlia, che ha segnato una svolta emotiva profonda, e del modo in cui la paternità cambia lo sguardo su tutto. Riflette sul rapporto con il corpo, con la propria immagine, con gli stereotipi legati al suo mestiere. E restituisce il ritratto di un uomo che vive in equilibrio tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, tra vita pubblica e vita vera. Fulvio Marino non è solo il “bravo ragazzo” del pane. È un professionista che conosce il valore della coerenza, della cura, del fare quotidiano. E che oggi, con una voce sempre più ascoltata, continua a portare avanti un messaggio semplice e forte: che fare il pane non è solo un lavoro, ma un modo di stare al mondo.

Il forno delle meraviglie è il titolo del programma, ma anche una frase suggestiva. Per lei, Fulvio, che significato ha questa espressione? È un luogo fisico, una filosofia, uno stile di vita, oppure un ricordo?

“È tutto questo insieme. Il ‘forno delle meraviglie’ è un’espressione che racchiude la bellezza del mondo dell’arte bianca, che per me è davvero un’arte. Non è un nome scelto a caso. Dentro questo universo ci sono le mani, il mestiere, la passione degli artigiani: panificatori, pizzaioli, pasticceri. Persone che rappresentano una delle eccellenze italiane più vere, al pari dei grandi chef della nostra cucina. Credo che il ‘forno delle meraviglie’ sia una delle forme più autentiche di made in Italy, e che meriti di essere raccontato sempre di più. In questo mondo c’è una ricchezza spesso sottovalutata, ma che andrebbe riconosciuta e valorizzata”.

E, se dovesse descrivere il suo personale “forno delle meraviglie”, come lo immaginerebbe?

“Il forno è tutta la mia vita. Non è un modo di dire: sono 25 anni che ho le mani in pasta, e ancora prima sono nato dentro un mulino. Sono mugnaio prima ancora che panificatore o pizzaiolo. Questo è il mondo che mi fa alzare ogni mattina con entusiasmo, che mi fa sentire al mio posto. È il mio spazio sicuro, ma anche il luogo dove posso sperimentare. È la mia storia e, con ogni probabilità, anche il mio futuro. Tutto ruota attorno a questo concetto di forno. E in quella parola c’è tutto: il lavoro quotidiano, certo, ma anche la televisione, i social, le relazioni che nascono con chi condivide questa passione. Non si tratta solo di impasti, ma di racconto, cultura, identità”.

Quando era bambino, avrebbe mai immaginato che un giorno la televisione e i social sarebbero entrati a far parte della sua vita?

“No, assolutamente. Non ci avevo mai pensato. Da piccolo sognavo esattamente quello che faccio oggi: lavorare con il pane e la pizza. Avere un forno tutto mio, come Fuoco Farina ad Alba. La televisione è arrivata dopo, un passo alla volta. All’inizio qualche apparizione, poi con il lockdown c’è stata una svolta. È diventato qualcosa di più centrale. Ma non è stato un caso: è successo perché Antonella Clerici ha visto in me qualcosa che forse io non vedevo ancora. Se oggi faccio televisione, è merito suo. Senza di lei, non ci sarei mai arrivato. Anzi, togliamo pure il ‘forse’: senza Antonella, oggi non sarei in tv”.

Sarebbe potuto diventare un mio collega, visto che ha studiato Scienze della Comunicazione.

“La comunicazione mi ha sempre affascinato. Il giornalismo, l’editoria, il modo in cui si costruisce un racconto… sono ambiti che mi appassionano ancora. Non a caso ho scritto cinque libri. Quando studiavo, immaginavo un futuro nel giornalismo, nella pubblicità, oppure nell’organizzazione di eventi. Mi attirava tutto ciò che aveva a che fare con le parole, con la capacità di sorprendere, di trasmettere un’idea. Ho sempre avuto una grande passione per il linguaggio. Mi piace usarlo, ascoltarlo, osservare come cambia il modo di raccontare. E questa passione è rimasta, anche oggi che il mio lavoro è apparentemente più manuale”.

Raccontare è importante anche nel suo mestiere. Quanto peso ha per lei lo storytelling, e quanto tempo gli dedica?

“Lo storytelling, per me, vale il 50% del lavoro. L’altro 50% è il prodotto. Posso avere un grande pane o una grande pizza, ma se non so raccontarli, è come se non esistessero. È un errore che nel nostro settore si è fatto per troppo tempo. L’arte bianca è stata spesso considerata secondaria, meno nobile. Ma in parte è accaduto perché non è mai stata raccontata davvero. In altri mondi, come quello del vino o della ristorazione, si è imparato a farlo. Con il pane e con la pizza siamo ancora un po’ indietro, ma stiamo recuperando. Quando parlo di pane, per me è chiaro che include anche la pizza e la pasticceria: sono espressioni della stessa cultura, della stessa cura artigianale. Raccontarle non è un extra: è essenziale”.

Qual è lo stereotipo più difficile da superare legato al mondo dell’arte bianca? Un’idea sbagliata che ancora resiste.

“Che il pane sia una merce, non un prodotto. Pensiamo al vino: lo vediamo come un frutto della terra, legato al lavoro di chi lo produce, e riconosciamo un valore che può essere altissimo. Il pane, invece, viene spesso trattato come qualcosa di banale, da prendere al volo al supermercato, magari scegliendo solo in base al prezzo. Ma anche il pane nasce dalla terra, dal grano, e dietro c’è il lavoro di artigiani con competenze precise. Lo stesso vale per la pizza, che ancora oggi viene percepita come cibo da fast food. Le cose stanno cambiando, per fortuna. Ma c’è ancora da fare per far capire che pane e pizza appartengono alla gastronomia vera, e che raccontarli con attenzione aiuta a restituire loro il valore che meritano”.

Mi ha fatto pensare ai tempi della scuola: la pizza era la merenda tra una lezione e l’altra. Era semplicemente “una pizza”.

“Esatto. E ancora oggi tante persone dicono: ‘Dai, mangiamoci una pizza’, come se fosse qualcosa di scontato. E quando vedono una pizza che costa troppo, si scandalizzano. Ma pochi si fermano a chiedersi perché una pizza possa costare venti euro. Magari dietro c’è una scelta precisa degli ingredienti, fornitori selezionati, una lunga ricerca. E invece no: si dà per scontato che debba costare poco. Eppure, se al ristorante un piatto costa 25 euro, non ci stupiamo. Magari non possiamo permettercelo tutti i giorni, ma ne riconosciamo il valore. Con la pizza, invece, è ancora difficile far passare questo concetto. Ma ce la faremo”.

Le “pizze gourmet” sono un modo per valorizzare il prodotto o rischiano di allontanarlo dalla sua identità?

“Secondo me, il termine ‘gourmet’ non fa danni, ma nemmeno aiuta. È una parola che può voler dire tutto e niente. Si usa per spiegare che una pizza può essere preparata con ingredienti ricercati o tecniche particolari. Ma io non la uso, perché credo che la pizza non abbia bisogno di etichette.

Dire ‘pizza’ è come dire ‘pasta’: ci può essere una pasta al pomodoro o una con l’astice, e nessuno parla di ‘pasta gourmet’. La pizza è la stessa cosa. Può costare 7 euro o 30, dipende dagli ingredienti e dal lavoro che c’è dietro. Non serve chiamarla in un altro modo per darle valore. Basta raccontarla bene”.

Ha accennato ai suoi libri. In quei cinque volumi si mescolano ricette, tecnica e anche una parte della sua storia personale. C’è mai stato un momento in cui ha pensato di essersi esposto troppo?

“No, non direi. Uso il mio percorso personale come strumento per raccontare qualcosa di più ampio: il mondo dell’arte bianca, tutta la filiera che va dal campo di grano fino alla tavola. Condivido esperienze che possono avere un senso anche per chi legge. Non sono uno che pubblica dettagli della propria vita privata sui social, non è nel mio stile. Per me i social servono a raccontare un mestiere, una cultura, non a tenere un diario. E proprio per questo non mi sono mai sentito troppo esposto: ho sempre scelto cosa condividere e cosa no”.

Scelta saggia, anche perché poi arrivano sempre i famosi “leoni da tastiera”. Che rapporto ha con loro?

“Per fortuna ne ho incontrati pochissimi. Stavo riflettendo proprio di recente: ricevo tantissimi messaggi, la maggior parte da persone che vogliono un consiglio o che si confrontano su tecniche, impasti, tradizioni regionali. Capita che qualcuno mi scriva: ‘Io lo faccio così, secondo me si potrebbe fare in quest’altro modo’… ed è un confronto, una conversazione. I veri haters, quelli che attaccano solo per provocare, li conto sulle dita di una mano. E quando capita, li ignoro. Se qualcuno scrive solo per offendere, senza argomentare, non gli do attenzione. Fortunatamente succede di rado. E quando succede, penso che spesso chi si comporta così lo fa perché ha dei problemi suoi, qualcosa di irrisolto. E quindi non ha senso prenderla sul personale”.

Lei è cresciuto nel mulino di famiglia. Se dovesse scegliere un solo ricordo, il primo che le viene in mente legato al mulino, quale sarebbe?

“Sicuramente i pomeriggi dopo scuola, o le estati passate lì. Per me il mulino, prima ancora di essere un luogo di lavoro, era un posto dove giocare. Giocavo a pallone, andavo in bicicletta… era il mio campo giochi. I primi ricordi sono quelli, con mio fratello Fausto, che ha tre anni più di me.

Certo, si respirava l’aria del lavoro, ma io lo vivevo come un ambiente familiare, dove mi sentivo libero e felice. Era un luogo vivo, non solo produttivo”.

Però nell’immaginario collettivo il mulino è ancora quello “bianco” delle pubblicità: tutto perfetto, tutto sereno, il pane che arriva da solo in tavola. Per lei è mai stato così?

“No, per niente. Quell’immagine da spot pubblicitario non rappresenta la realtà. Però per me il mulino ha sempre avuto un legame forte con l’idea di famiglia. Da bambino, spesso mia madre, insegnante all’asilo, a pranzo non era a casa. Mio padre, invece, lavorava nel mulino. Così, dopo scuola, andavo a mangiare lì. Ricordo questa lunga tavolata con i nonni, gli zii, mio fratello, i cugini… era una scena da famiglia allargata, come si usava una volta: tre generazioni sedute insieme. Il mulino per me è sempre stato un luogo di condivisione, di affetto. Non perfetto, ma vero”.

Non si è mai sentito fuori dal tempo, vivendo in quella dimensione, mentre magari i suoi coetanei avevano una vita più “urbana”?

“No, perché sono cresciuto in campagna, in provincia. Anche i miei compagni venivano da contesti simili. Quello che mi faceva sentire un po’ diverso, semmai, non era vivere fuori città, ma il tipo di lavoro che si faceva a casa mia. La mia zona è molto legata al vino: la maggior parte dei miei amici aveva genitori viticoltori o familiari impiegati nelle cantine. Io invece venivo da un mulino. Tornavo a casa e si parlava un’altra lingua, diciamo così: non quella del vino, ma quella del grano, della farina, della macinazione. In mezzo a tutte quelle vigne, il mulino sembrava quasi fuori posto. E io un po’ la mosca bianca. Ma non l’ho mai vissuto come un limite”.

Se dovesse raccontare l’essenza del suo lavoro in una sola parola, quale sceglierebbe?

“Semplicità. Ma attenzione: non banalità. Parlo di essenzialità. Pane e pizza fatti con pochi ingredienti, ma buoni. Farina, acqua, sale, lievito madre. Questa è la base dei miei pani. Poi, certo, uso farine diverse (grano tenero, grano duro, farro, segale) o aggiungo qualche ingrediente, ma la partenza è sempre la stessa. Lo stesso vale per le pizze: acciughe, capperi, olive… oppure prosciutto cotto, mozzarella, senape. Faccio abbinamenti semplici, ma curati. È una cucina che rispetta la materia prima, che lavora gli ingredienti il meno possibile. Ed è anche una scelta coerente, oggi che si parla tanto di cibo processato. Io faccio l’opposto. Per me l’essenziale è tutto”.

Il suo lavoro è legato all’idea di sacrificio. Conosciamo bene la routine di chi fa il pane: si inizia presto, quando gli altri dormono. Qual è stato, per lei, il sacrificio più grande che questo mestiere le ha chiesto?

“Più che l’orario (che comunque è impegnativo, perché spesso si lavora di notte), il vero sacrificio è la perseveranza. Fare il pane significa ricominciare ogni giorno da capo. Prendi la farina, l’acqua, il lievito… e riparti. Sempre uguale, ma mai davvero identico. È un lavoro che richiede costanza, attenzione continua, cura dei dettagli, anche quando sembra di ripetere gli stessi gesti. In un mondo che corre, che vuole tutto subito, dove l’intelligenza artificiale genera contenuti in pochi secondi, scegliere di fare il pane è quasi un atto controcorrente. È una scelta che ti impone di rallentare, di restare ancorato a una dimensione quotidiana fatta di piccoli gesti, di tempi lunghi. E anche se ogni giorno sembra simile al precedente, non lo è mai del tutto. Per me questo è il sacrificio più grande, ma anche il più bello: la dedizione quotidiana a un processo che ti insegna a essere presente, paziente e umile”.

Ha toccato un tema importante: il tempo. Nella panificazione il tempo è tutto. Se non si raggiunge la lievitazione perfetta, è inutile infornare. Che cosa significa, per Fulvio, dare tempo al pane? E cosa significa dare tempo a se stesso?

“Per la mia concezione, non sei tu a dare tempo al pane. È il pane che dà il tempo a te. Non bisogna imporsi per piegarlo ai propri ritmi, bisogna aspettare che sia lui – il lievito, la massa – a dirti quando è pronto. È un approccio quasi opposto a quello dominante. Oggi siamo abituati ad accelerare tutto, con la chimica, con il controllo delle temperature, con gli additivi. Ma il risultato si sente, cambia. Se invece accetti che sia il pane a dettare i tempi, il risultato è diverso. Più autentico.

E per quanto riguarda me, dare tempo a Fulvio significa fermarsi. Lo faccio ogni volta che riesco, anche se tendo a correre. Ma quando posso, mi prendo tempo per la mia famiglia, per me. A volte basta un libro, una passeggiata lunga in silenzio. Non medito in senso classico, ma capita spesso che mi fermi a pensare, a chiedermi dove sono, dove sto andando. È un tempo prezioso, e cerco di proteggerlo”.

Fermarsi significa anche saper attendere. Qual è stata, per lei, l’attesa più grande?

“Ce ne sono state tante, ma credo che la più significativa sia stata quella legata all’apertura del mio locale. L’ho inaugurato nel 2023, ma in realtà era un progetto che avevo in mente da molto prima.

Poi la vita, il lavoro, gli imprevisti… tutto ha richiesto di aspettare. Ma ora posso dire che quell’attesa è servita. È servita a maturare, a fare le cose con più consapevolezza. Lo stesso vale per i libri: ho sempre avuto il desiderio di scrivere, ma il primo è arrivato solo nel 2021, dopo il Covid. Prima non c’erano né il tempo né le condizioni giuste. Alla fine, posso dire che ogni attesa importante della mia vita ha avuto un senso. Anche se lo capisci sempre dopo”.

Parlando con lei – come con altri volti della cucina in tv – colpisce il fatto che nessuno ha mai abbandonato il proprio mestiere di origine. La televisione, per lei, è solo una fase o una compagna di viaggio?

“Oggi è una compagna. È un mezzo, e come tutti i mezzi può essere usato bene o male. A me piace farla, la televisione, e mi dà grandi soddisfazioni. Ma non è mai fine a se stessa. Non la faccio per i ‘like’ o per la visibilità. La faccio per raccontare. Per raccontare un mondo che conosco bene e che amo. È un megafono, uno strumento che accompagna la mia vita reale, che resta legata al pane, alla mia attività quotidiana”.

Non ha mai pensato di mollare tutto per fare solo televisione, magari perché rende di più?

“No, sinceramente no. E lo dico sorridendo, perché a volte c’è questa convinzione: ‘Ah, fai tv, chissà quanto guadagni…’. In realtà non è così. La televisione è un ambiente impegnativo, dove si lavora tanto, si fa gavetta, si costruisce tutto un passo alla volta. E no, non si guadagna come molti pensano. Se uno vuole fare soldi, ci sono mille altri mestieri. Io non ho mai pensato di lasciare il mio lavoro per la tv. Prima di tutto perché ho una passione enorme per quello che faccio. E poi – a essere pratici – anche il mio mestiere ha un valore, anche economico. Ma anche se guadagnassi molto con la televisione, vorrei comunque che restasse un mezzo per raccontare quello che faccio con le mani, con la farina, con le persone”.

Quindi, sempre con le mani in pasta?

“Le mani in pasta sì, sempre – anche se oggi non sono solo quelle. Mi piace anche tutto l’aspetto imprenditoriale: aprire un locale, seguire un progetto, gestire un’attività. Crescendo, non puoi più passare dodici ore al giorno a impastare. Hai collaboratori, persone che lavorano con te e che aspettano uno stipendio: devi occuparti della gestione, dell’organizzazione. È una parte che si vede poco, ma che è fondamentale. Gestire un’azienda è un lavoro a sé. Richiede tempo, competenze, responsabilità”.

È proprio quella la parte che spesso non si racconta. Fare impresa richiede formazione, preparazione. Il mito dell’uomo che si è fatto da solo, senza basi, non regge.

“Fare l’imprenditore è un mestiere diverso rispetto al panificatore o al ristoratore. A volte coincidono, ma non sempre. Sono ruoli distinti, con competenze diverse. E per me, la parte più difficile da imparare è stata la gestione delle persone”.

In che senso?

“Nel senso che nessuno ti prepara a questo. E invece dovrebbero. Se studi economia o management, dovrebbero insegnarti anche competenze relazionali, umane. Chiamiamole pure psicologiche.

Perché quando hai persone che lavorano con te – o meglio, insieme a te – ti rendi conto che passano più tempo con te che con la loro famiglia. E allora devi saper ascoltare, capire, gestire situazioni e sensibilità diverse. Questo non lo impari sui libri, a meno che non lo cerchi davvero. È come l’educazione civica: dovrebbe far parte della formazione di base. Perché non si può improvvisare”.

Il suo lavoro, visto da fuori, ha una doppia anima: da un lato le radici profonde, il legame con la terra, con il pane, con i grani… dall’altro la gestione moderna, tecnologica, imprenditoriale. Se si guarda Fulvio Marino da fuori, dove si collocherebbe tra antico e ipermoderno?

“In realtà, pochissimi conoscono la mia parte imprenditoriale. Ne parlo poco, forse sbagliando. Forse questa è una delle prime volte in cui la racconto davvero. Di solito parlo dei prodotti, della lavorazione, del pane… e tengo in secondo piano tutto il lavoro che c’è dietro. Ma la verità è che sono un moderno con un’anima profondamente legata all’antico. Non penso che tutto debba essere nuovo per forza. Anzi, sono molto attento alle tradizioni. Nel mio libro Tutta l’Italia del pane c’è una frase che per me è centrale: ‘Non possiamo guardare al futuro se prima non abbiamo capito quali sono le nostre radici’. Questo, per me, è il punto. Sono favorevole all’intelligenza artificiale, alla tecnologia, a tutto ciò che può migliorare il nostro lavoro. Ma resto legato alla materia prima, al modo in cui lavorava mio nonno. Credo che serva equilibrio. Solo dall’incontro tra ciò che viene da lontano e ciò che è nuovo possono nascere risultati sani, efficaci… e anche emozionanti”.

Anche nella sua vita personale sembra vivere questa doppia dimensione: da un lato la famiglia d’origine, dall’altro la famiglia che ha costruito con sua figlia. Come trova l’equilibrio tra queste due “ere” della sua vita?

“Tra genitori e figli… vincono i figli, senza dubbio. Mia figlia viene prima di tutto. I miei genitori, a cui voglio un bene profondo, lo sanno. Se ho un’ora libera, la passo con lei. Con i miei parlo ogni giorno, ci sentiamo, ci vogliamo bene. Ma il tempo, quello vero, lo dedico a mia figlia. È naturale. È un legame unico, irripetibile”.

Diventare padre le ha fatto capire qualcosa in più su che tipo di figlio è stato lei?

“Assolutamente sì. Sono stato un figlio che, a un certo punto, ha fatto scelte diverse da quelle che forse i miei genitori si aspettavano. E oggi sono felice di averlo fatto. Anche loro, oggi, lo sono. Ma è normale che un genitore abbia in mente un percorso ‘giusto’ per il figlio. Se avessi seguito i loro consigli, probabilmente avrei studiato economia o agraria. Invece ho scelto Scienze della Comunicazione, perché volevo studiare qualcosa che mi interessasse davvero – anche se già sapevo che avrei fatto questo mestiere. E lo stesso vale per il pane. A casa mia siamo tutti mugnai. Nessuno impasta, nessuno fa pizza o pane. Tutti producono farina. Ma io, già a 12-14 anni, sentivo di voler provare un’altra strada. Volevo mettere le mani in pasta, fare un passo in più. E così ho fatto. Ho trasformato anche il business, portandolo da un’altra parte. Quindi sì, sono sempre stato un po’ fuori dal percorso previsto. Ma mai in contrasto. Anzi, i miei sono molto contenti. E io, nel mio piccolo, sono sempre stato un po’ rivoluzionario”.

C’è una domanda che di solito si fa alle madri, ma quasi mai ai padri. Allora gliela giro: cosa ha significato per lei diventare padre? È lì che si è sentito davvero adulto?

“Quando è nata mia figlia Carlotta è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Lo so, è una frase che si sente spesso, ma per me è stata davvero una svolta. Ti cambia il rapporto con tutto: con la tua compagna, con la famiglia, con la vita stessa. Da quel momento in poi, qualsiasi cosa accada, c’è lei. C’è questa presenza meravigliosa e costante. Non so se mi sono sentito più adulto, ma di sicuro ho percepito una responsabilità diversa. Quella verso un figlio non è paragonabile a quella che puoi avere verso i genitori, un fratello o un amico. È un impegno unico, che ti cambia dentro. Ti fa sentire trasformato, nel profondo”.

C’è lo stereotipo del panificatore “in carne”, sempre sorridente, poco attento a sé. Ma oggi si vede una nuova generazione che tiene anche alla forma fisica. Lei che rapporto ha con il corpo e con la propria immagine?

“Lo sport mi è sempre piaciuto, sono uno sportivo da quando ero ragazzo. Quindi sì, curo il mio fisico, ma non per una questione estetica: per stare bene. Se non ho troppo peso addosso, sto meglio. È semplice. Faccio sport per il benessere, tutto qui. Poi, certo, facendo il mio lavoro le mani si rovinano. E quando hai delle telecamere puntate addosso ogni giorno, può capitare che tu debba prendertene un po’ più cura. Non succede sempre, ma a volte sì. Anche solo per rispetto di chi ti guarda. Le mani sono il mio strumento di lavoro. E, come ogni strumento, vanno trattate bene.

Negli Stati Uniti c’è chi se le assicura, come i ballerini fanno con le gambe. Io ci rido su, ma in fondo è vero: le mani vanno curate. Sono essenziali”.

Se Fulvio fosse una farina, o un grano, quale sarebbe?

“Sarei l’enkir. È un cereale antichissimo, il primo che l’uomo ha addomesticato. Ma è anche perfetto per l’alimentazione di oggi: ha un basso indice glicemico, pochissimo glutine, tanti carotenoidi e un buon contenuto proteico. È un grano che ha segnato una rivoluzione… ma resta attuale. Un po’ come me: radici antiche e testa moderna”.

Ancora una volta, una risposta in equilibrio tra passato e presente. Ma non le pesa mai l’etichetta da “bravo ragazzo”?

“Dipende da come la si interpreta. A me non pesa per niente. Sono uno a cui piace ridere, scherzare… anche prendersi un po’ in giro, quando serve. Quindi no, non è un’etichetta che mi dà fastidio”.