Fumo sul volo Sharm el-Sheik - Roma, atterraggio a Napoli: sull'aereo giornalisti che erano al summit su Gaza
Paura su un volo WizzAir da Sharm el-Sheik a Roma: fumo dalla stiva e atterraggio di sicurezza a Napoli
Paura sul volo W4 06118 diretto da Sharm el-Sheik a Roma. Martedì 14 ottobre, a bordo dell’aereo di WizzAir Malta partito dall’Egitto, sarebbe stato segnalato del fumo sospetto proveniente dalla stiva. La procedura avrebbe spinto il pilota a effettuare un atterraggio di sicurezza all’aeroporto di Napoli. A bordo c’erano turisti, ma anche giornalisti e operatori che stavano rientrando dal summit su Gaza.
Fumo nella stiva
Il volo W4 06118 di WizzAir Malta sarebbe dovuto atterrare alle 14:30 a Roma Fiumicino.
Del fumo, proveniente dalla stiva secondo quanto riferito da ANSA, avrebbe però costretto il pilota a un atterraggio di sicurezza all’aeroporto di Napoli, avvenuto alle 14:35.
Giornalisti rientranti dal summit su Gaza
Sull’aereo, oltre a diversi turisti, c’erano anche giornalisti e operatori, di rientro dal summit di pace su Gaza nella città sul Mar Rosso, a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni.
Dopo l’atterraggio, i vigili del fuoco hanno circondato l’aereo, per poi trainarlo nel parcheggio.
In seguito a un primo controllo, dopo lo sbarco dei passeggeri hanno proceduto a nuove verifiche.
Passeggeri spostati su un altro aereo
I passeggeri, fatti scendere, sono stati spostati su un altro aereo per raggiungere Roma.
Lo scorso gennaio, sempre sulla stessa tratta, c’era stato un episodio analogo con la compagnia ETF Airways.
Le differenze tra atterraggio di sicurezza e atterraggio d’emergenza
Un atterraggio di sicurezza non è uguale a un atterraggio d’emergenza.
Ecco le differenze:
- atterraggio di emergenza: si verifica quando c’è un problema che costringe il pilota ad atterrare immediatamente
- atterraggio di sicurezza: il pilota ha più alternative e più tempo, può anche scegliere il luogo di atterraggio più adatto (nel caso, anche non su una pista di un aereoporto)