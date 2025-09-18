Funerale di Charlie Kirk il 21 settembre in Arizona, fra i presenti Trump e Vance: cosa si sa al momento

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso il 10 settembre durante un dibattito universitario, sarà commemorato con un funerale pubblico il 21 settembre allo State Farm Stadium in Arizona. All’evento, che si preannuncia molto partecipato, ci saranno il presidente Trump e il vice presidente Vance. La cerimonia richiede registrazione e ci saranno restrizioni per la sicurezza.

Cosa sappiamo sul funerale di Charlie Kirk

Il funerale pubblico di Charlie Kirk si terrà domenica 21 settembre al State Farm Stadium di Glendale, Arizona, impianto utilizzato dalla squadra di football degli Arizona Cardinals, con una capienza di circa 63mila spettatori.

Le porte dello stadio apriranno alle 8 del mattino (ora locale), mentre il programma inizierà alle 11. In caso di pienone, è prevista una sistemazione secondaria presso la vicina Desert Diamond Arena.

Al funerale di Charlie Kirk saranno presenti Trump e Vance

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la registrazione tramite il sito “Fight for Charlie” – Turning Point Usa. L’accesso sarà consentito fino a esaurimento dei posti, senza bagagli. Richiesto un dress code elegante, con colori consigliati rosso, bianco o blu.

Ci saranno Donald Trump e J.D. Vance

Tra i relatori confermati figurano la moglie dell’attivista, Erika Kirk, il presidente Donald Trump, il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e altre figure politiche di rilievo come Robert F. Kennedy Jr., Pete Hegseth, Tulsi Gabbard, Donald Trump Jr., Tucker Carlson, Stephen Miller e Sergio Gor.

Turning Point Usa ha informato che saranno applicate misure di sicurezza rafforzate per l’evento, con possibile aumento dei tempi di ingresso. Al momento, però, per il funerale non è stato ritenuto necessario coinvolgere le agenzie federali e gli organismi statali e locali per la sicurezza.

Erika Kirk, in un suo primo intervento pubblico, ha promesso che la voce del marito continuerà a vivere: “Se credevate che la sua missione fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena innescato” ha dichiarato la donna.

L’omicidio di Charlie Kirk

Charlie Kirk è stato assassinato il 10 settembre mentre teneva un dibattito alla Utah Valley University. L’indagine prosegue: il sospettato, un giovane di 22 anni di nome Tyler Robinson, è stato arrestato il giorno dopo il delitto.

Le autorità dello Utah lo hanno accusato di omicidio aggravato, sparo con arma da fuoco e ostacolo alla giustizia, e si è stabilito che il Dna trovato sull’arma corrisponde al suo. Inoltre, è emerso che avrebbe confessato il delitto via messaggi di testo al suo partner.

Tyler Robinson dovrà affrontare un processo in cui è prevista la richiesta della pena di morte da parte dei procuratori.