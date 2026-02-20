Funerale di Claudio Sterpin, Sebastiano Visintin assente all'ultimo saluto al suo "rivale" in amore

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Al funerale di Claudio Sterpin c’erano centinaia di triestini, tranne Sebastiano Visintin. Nonostante avesse annunciato la sua presenza alle esequie, il marito di Liliana Resinovich non ha partecipato all’estremo saluto della città all’86enne ex podista e più che un semplice amico della moglie. Un’assenza notata dai presenti, tra cui anche i familiari della 63enne trovata senza vita nel gennaio 2022, tre settimane dopo la scomparsa.

Il funerale di Claudio Sterpin

Almeno 500 le persone che hanno voluto dire addio a Claudio Sterpin nella camera ardente allestita nella mattinata di venerdì 20 febbraio e nella successiva cerimonia funebre al cimitero di Trieste.

Non solo parenti, amici e conoscenti, ma anche il mondo dell’atletica, in cui l’86enne era molto conosciuto in città e non solo, per la sua lunga carriera da podista con diversi successi anche a livello nazionale. Ad accompagnare il suo feretro il picchetto dell’associazione dei bersaglieri, di cui faceva parte.

La presenza dei parenti di Liliana Resinovich

Tra coloro che hanno partecipato ai funerali di Claudio Sterpin anche alcuni parenti di Liliana Resinovich, tra cui il fratello Sergio, che ai cronisti presenti si è limitato a dire “mi dispiace”, senza aggiungere altro.

Nessuna dichiarazione neanche da parte di Silvia Radin, cugina della 63enne triestina, né dagli altri familiari della vittima presenti alla cerimonia.

A parlare è stata invece Rita, grande amica di Sterpin, che ai microfoni della Vita in diretta ha rivelato che l’86enne “avrebbe voluto sposare Liliana“.

L’assenza di Sebastiano Visintin

Proprio questo profondo legame sentimentale con Liliana Resinovich fece finire Sterpin al centro delle indagini sulla morte della 63enne triestina.

L’ex podista fu l’ultima persona a sentire per telefono l’amica, prima della scomparsa della donna nel dicembre 2021, e confidò di aver coltivato con lei negli ultimi anni un rapporto così forte che avrebbe potuto portare anche a una convivenza.

Sterpin rifiutò da subito l’ipotesi del suicidio di Liliana Resinovich, addossando le responsabilità della sua morte al marito.

Anche se i due si sono ritrovati a scontrarsi in diverse occasioni, Sebastiano Visintin ha ricordato la mano stretta al “rivale” durante una puntata della trasmissione Quarto Grado.

“Mi dispiace una cosa importante, che non siamo mai riusciti a, magari, a vederci da soli per parlare e cercare di capire cosa può essere successo su Liliana“ ha detto in un’intervista al quotidiano Il Piccolo.

Nonostante il dispiacere espresso per la morte del suo grande accusatore e aver annunciato la sua presenza alle esequie, Sebastiano Visintin non ha però preso parte ai funerali di Sterpin.