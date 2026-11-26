Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il feretro di Giacomo Puccini arriva in treno a Torre del Lago, passa per la chiesa e viene deposto nel mausoleo della villa tanto amata dal compositore. È il funerale del 29 novembre 1926, due anni esatti dopo la sua morte, e finora lo si conosceva solo da articoli, lettere e fotografie dell’epoca. Ora dall’archivio della Villa Museo è spuntato un filmato inedito, restaurato dall’Immagine Ritrovata di Bologna. Sarà proiettato in prima visione sabato 28 novembre a Torre del Lago, alla fine del convegno “Case d’artista” che celebra i 100 anni della Casa Museo.