Funerale di Lorena Isceri a Squinzano, il video della madre che stringe il suo orsacchiotto davanti alla bara

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Una bara bianca, il silenzio davanti alla chiesa e un orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. A Squinzano, in provincia di Lecce, è arrivato il feretro di Lorena Isceri, uccisa dall’ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa. Ad accoglierlo davanti alla chiesa Maria Regina c’erano familiari e parenti. La madre Antonietta ha stretto a sé l’orsacchiotto bianco regalato a Lorena quando era bambina, mentre il padre Franco si è chinato sulla bara per baciarla. Le strade del paese sono state decorate con drappi e fiocchi rossi. Prima dell’apertura al pubblico, la camera ardente è rimasta riservata alla famiglia per consentire un momento privato di raccoglimento e preghiera.