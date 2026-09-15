Funerale di Stato laico per Emma Bonino, come funziona e quali sono i precedenti da Berlinguer a Pannella e Fo

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L’11 settembre 2026 è morta Emma Bonino. La leader radicale, nota per le sue battaglie civili a favore dei diritti umani, aveva 78 anni ed era da tempo malata. La camera ardente è stata tenuta nel Campidoglio di Roma e seguita da una veglia civile. Martedì 15 settembre l’ultimo saluto, con un funerale di Stato laico. Come funziona il rito che fu scelto anche per Enrico Berlinguer e Dario Fo.

L’ultimo addio a Emma Bonino

Alle ore 12:30 di martedì 15 settembre, presso la Promoteca del Campidoglio, a Roma, si svolgono i funerali di Emma Bonino.

Si attende un’ampia folla di cittadini, esponenti della società civile e personaggi del mondo della politica, che già nei giorni scorsi le hanno reso omaggio nella camera ardente.

ANSA

Alle esequie della leader radicale saranno presenti anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Per lei un funerale di Stato laico

A Emma Bonino sarà riservato un funerale di Stato, ma con rito laico, privo ovvero di riti confessionali.

È una forma di esequie dedicata a personalità di altissimo rilievo che in vita non professarono alcuna religione e che desideravano un commiato privo di riti religiosi.

Funerali di Stato laico furono già organizzati per altri personaggi illustri del mondo della politica e della cultura italiana.

Gli ultimi furono quelli, nel settembre 2025, di Giorgio Napolitano. In precedenza furono celebrati laicamente anche Enrico Berlinguer, Pietro Ingrao, Nilde Iotti, Dario Fo, Mario Monicelli e Marco Pannella.

Come funziona e chi lo paga

Un funerale di Stato laico è una cerimonia funebre ufficiale, organizzata e finanziata dalle istituzioni pubbliche.

Vengono mantenuti gli onori previsti dai funerali di Stato, tra cui la dichiarazione del lutto nazionale (o locale), la presenza di alte cariche istituzionali, il picchetto d’onore e la bandiera nazionale sul feretro.

A differenza del funerale di Stato tradizionale, però, non è previsto un protocollo prestabilito e la cerimonia si concentra esclusivamente sul ricordo pubblico e privato del defunto.

I funerali di Stato laico sono spesso accompagnati da letture e discorsi commemorativi di amici e famigliari del defunto e da brani musicali scelti in suo ricordo.