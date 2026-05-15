Funerali Alessia a Palermo, "Addio guerriera" lo striscione fuori dalla chiesa: maglia rosanero sulla bara

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La bara bianca, il rosanero intorno. Questi i colori che dominano i funerali della piccola Alessia La Rosa, morta a Palermo a soli 8 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore aggressivo. Il feretro è stato accompagnato alla Cattedrale del capoluogo siciliano tra le bandiere del Palermo, la squadra del cuore della piccola, gli ultras radunati per renderle omaggio e uno striscione: “Addio guerriera“.

Ai funerali di Alessia La Rosa l’omaggio rosanero

Al centro della Cattedrale di Palermo il feretro bianco di Alessia La Rosa arriva sormontato da una maglia rosanero, i colori del Palermo, la squadra del cuore della piccola. Un dono del centrocampista Jacopo Segre, che ha avuto la fortuna di farsi immortalare insieme alla piccola.

L’intera città e il mondo del calcio, venerdì 15 maggio, si sono stretti intorno alla bambina morta tragicamente a soli 8 anni dopo una lunga lotta contro un tumore aggressivo.

ANSA

All’interno della chiesa sono presenti anche gli ultras della curva nord del Palermo, che per omaggiare la bambina scomparsa hanno intonato il coro: “Alessia una di noi”.

Ed è toccante, inoltre, la presenza di uno striscione che alla grande assente dedica parole che la descrivono: “Addio guerriera”. Parole che confortano il dolore di mamma Maria Concetta D’Amaso, papà Giacomo e sorella Giulia, osservati a distanza anche da Pippo Inzaghi, che ha scelto di dare un ultimo saluto ad Alessia.

L’omelia: “La morte di una bambina non è una cosa comune”

Toccanti, inoltre, le parole del parroco Vincenzo Talluto della parrocchia di Santa Maria del Monserrato: “La morte di una bambina non è una cosa comune, non è una cosa che siamo abituati a vedere con frequenza”, riporta Live Sicilia.

La storia di Alessia La Rosa “ci riconduce alla storia di Cristo e alle vicende della sua vita”.

Il ricordo della madre

Maria Concetta D’Amaso ha affidato alla stampa uno dei tanti ricordi della figlia. Negli ultimi giorni Alessia “ha avuto la forza di vestirsi” ma “non aveva piu nemmeno la forza per aprire gli occhi“.

Poi le hanno detto che Jacopo Segre l’avrebbe incontrata. “Ha aperto improvvisamente gli occhi e ho visto nel suo volto che il solo sentire questo nome l’ha resa felice“.