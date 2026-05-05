Funerali Alex Zanardi, il ricordo del figlio Niccolò: "Non servono grandi imprese per trovare sorriso e gioia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ai funerali di Alex Zanardi, morto lo scorso 1° maggio, il figlio Niccolò ha rivelato alcuni dettagli della vita privata del papà e ha condiviso un’importante lezione da lui appresa: “Non è necessario pensare alle grandi sfide o alle grandi imprese per trovare il sorriso, la gioia e la gratificazione”.

Il discorso del figlio Niccolò ai funerali di Alex Zanardi

Nella mattinata di martedì 5 maggio si sono svolti i funerali di Alex Zanardi.

Il figlio Niccolò ha preso la parola durante la cerimonia funebre, che si è tenuta nella Basilica di Santa Giustina.

ANSA

Niccolò Zanardi ha detto: “Vi racconto un piccolo aspetto dell’Alex di casa. Non dell’Alex che vince le Paralimpiadi, i mondiali, o che va in giro a ispirare le persone, ma l’Alex che si fa il caffè, che il sabato sera impasta la pizza. L’Alex che entra in casa con due occhiali da vista che a momenti sembrano un telescopio della Nasa, telefono ad almeno cinque metri dal viso, distanza di sicurezza. E che ti guarda e dice: ‘Ascolta, leggimi un attimo questo foglio dello Spid che non ci capisco niente. Perché c’è anche quell’Alex lì. Faceva il caffè o impastava la pizza sempre col sorriso”.

Proprio da quei piccoli gesti, ha spiegato Niccolò Zanardi, lui ha appreso una grande lezione di vita: “Lì ho capito una cosa che lui ha sempre detto: non è necessario pensare alle grandi sfide o alle grandi imprese per trovare il sorriso, la gioia e la gratificazione. Sono cose che partono dalle piccole cose. Se tu trovi il sorriso nelle piccole cose e lo fai tutti i giorni, hai messo le basi migliori per costruire una vita meravigliosa”.

Il suo discorso è proseguito così: “Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. È questa la verità. Chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Auguro a tutti, anche a me stesso, di riuscire ogni giorno a trovare il sorriso anche nelle piccole cose, perché da lì poi si costruiscono quelle grandi”.

Il messaggio di Daniela Manni, moglie di Alex Zanardi

“Grazie di cuore a tutti, siete immensi“: con questo breve messaggio Daniela Manni, moglie di Alex Zanardi, ha salutato le persone che hanno preso parte al funerale del marito.

La donna è poi salita in auto e ha lasciato il sagrato della Basilica di Santa Giustina. Anche il carro funebre ha lasciato Prato della Valle. Accanto a lei Barbara, che ha preso anche parola durante la celebrazione e ha dedicato ad Alex un brano di Fiorella Mannoia.

Prima dell’uscita del feretro ha risuonato la canzone “Ti insegnerò a volare (Alex)”, scritta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini proprio per Alex Zanardi.

L’handbike di Alex Zanardi ai piedi dell’altare

Prima dell’inizio dei funerali di Alex Zanardi, l’handbike del campione, costruita da lui stesso, è stata posizionata davanti all’altare nella Basilica di Santa Giustina.

Il messaggio di don Marco Pozza ai funerali di Alex Zanardi

Prima di celebrare i funerali di Alex Zanardi, don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di avere avuto un amico come Alex, che non mi ha aiutato a diventare un prete migliore, ma non mi importava: mi ha aiutato a diventare un uomo migliore, questo mi importa”.

Il parroco ha aggiunto: “Alex siamo tutti noi? Dipende, se oggi sapremo cogliere questa eredità e farla nostra oppure se oggi la vivremo come uno show”.