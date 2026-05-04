Funerali Alex Zanardi nella Basilica Santa Giustina a Padova, in diretta tv e streaming su TeleChiara

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’emittente locale TeleChiara trasmetterà in diretta tv e in streaming i funerali di Alex Zanardi. L’addio al campione 59enne è previsto martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina, a Padova. Per far fronte alle migliaia di persone che prenderanno parte ai funerali, verranno installati due maxischermi all’esterno della chiesa. Alex Zanardi è morto venerdì primo maggio.

Su TeleChiara i funerali di Alex Zanardi in diretta tv e streaming

I funerali di Alex Zanardi saranno visibili su TeleChiara, emittente televisiva veneta del gruppo Videomedia, a partire dalle ore 10 di domani, martedì 6 maggio. Lo speciale prevede anche un collegamento da Noventa Padovana, dove il campione bolognese viveva, per raccogliere l’omaggio dei concittadini.

Inoltre, durante la diretta verranno trasmessi contributi con i ricordi degli amici e spezzoni di sue vecchie interviste.

ANSA

Martedì 5 maggio i funerali di Zanardi, due maxischermi all’esterno della chiesa

Nella stessa chiesa di Padova, in passato, si sono tenuti i funerali di Giulia Cecchettin e dei tre carabinieri morti per l’esplosione di un casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.

L’organizzazione dei funerali di Alex Zanardi è quasi ultimata. In previsione delle tante persone che raggiungeranno Padova per l’ultimo saluto al campione di Formula Uno, Formula Indy e di ciclismo paralimpico, è stato deciso di installare due maxischermi sul sagrato del santuario che si affaccia su Prato della Valle.

La Basilica, infatti, può ospitare fino a mille persone all’interno. Il funerale sarà celebrato da don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, che dopo l’incidente di giugno 2020 fece recapitare ad Alex Zanardi una lettera di incoraggiamento da parte di Papa Francesco. Insieme a don Marco Pozza sarà presente anche il parroco della Basilica di Santa Giustina, padre Federico Lauretta, e forse anche il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla.

Il presidente Mattarella e l’omaggio ad Alex Zanardi

Nei giorni scorsi tanti esponenti del mondo della politica hanno omaggiato Alex Zanardi con numerosi messaggi. Nella giornata odierna anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato la figura del campione 59enne, diventato un simbolo non solo per gli appassionati di sport.

“Essere atleti di successo, essere punti di riferimento per tutti gli appassionati evoca una responsabilità e voi date un esempio di costante di serietà anche verso i giovani”, ha detto Mattarella ricevendo al Quirinale le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025.

“Questa riflessione mi consente di richiamare la figura di Alex Zanardi – ha proseguito il presidente della Repubblica – una persona di grande spessore umano, capace di motivare i giovani. Credo di interpretare il pensiero di tutti ricordando che Zanardi è stato una figura che, non soltanto richiama affetto ed ammirazione ma anche un futuro di riconoscenza: queste sono le figure che illuminano il nostro sport e danno il senso dell’importanza dello sport nella società”.

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha proclamato il lutto regionaleper la giornata di domani, martedì 5 maggio,in occasione delle esequie di Alex Zanardi.