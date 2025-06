Funerali Alvaro Vitali, la sorella Patrizia attacca l'ex moglie Stefania Corona: "Ci ha allontanati"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“La moglie ce lo ha portato un po’ via”. Uno sfogo amaro e carico di dolore quello della sorella di Alvaro Vitali che al termine dei funerali dell’attore a Roma si scaglia contro Stefania Corona, l’ex compagna del Pierino del cinema italiano. “Lui stava male ma lei lo voleva lasciare”, dice la sorella Patrizia.

Funerali di Alvaro Vitali, lo sfogo della sorella Patrizia

“Ultimamente ci eravamo un po’ persi ma a marzo siamo stati ad un compleanno insieme e siamo stati felici”.

Queste le parole, riportate da Ansa, di Patrizia, sorella di Alvaro Vitali, al termine dei funerali dell’attore che si sono svolti giovedì 26 giugno a Roma alla chiesa di San Pancrazio.

“Prima era uno come noi, poi tutto è cambiato. Ci eravamo persi. Io sono più popolana…”, racconta la sorella dell’attore morto il 24 giugno a 75 anni.

La sorella contro l’ex moglie Stefania Corona

La sorella di Alvaro Vitali va all’attacco dell’ex moglie del fratello, Stefania Corona, usando parole cariche di risentimento, sostenendo che l’attore si era allontanato dalla famiglia dopo il matrimonio.

“Le strade si sono un po’ divise, la moglie ce lo ha portato un po’ via“, dice la donna.

“Prima era come noi e anche se aveva il successo non aveva grilli per la testa. I miei figli e mio marito – ricorda – hanno lavorato con lui nei film di Pierino”. “Poi ha trovato l’amore della sua vita e ci ha allontanato a tutti”.

“Per un po’ di tempo siamo stati felici per lui – spiega – poi ci siamo allontanati, mi dispiace ma è stata una scelta loro, non nostra”.

La sorella di Alvaro Vitali fa riferimento anche all’ultimo periodo di vita dell’attore: “Lui adesso stava male e lei ora lo voleva lasciare”.

Alvaro Vitali, il ricordo della sorella

Dal dolore della perdita ai ricordi legati agli inizi della carriera di Alvaro Vitali: “Da piccolo lavorava in un negozio di lampadari, lui aveva 17 anni, e Fellini lo cercava”.

“Lui era un po’ strano – ricorda la sorella – poi raccontava sempre le barzellette”.

“Fellini gli fece un provino, gli è piaciuto e da lì ha iniziato. Alvaro andava sempre a casa di Fellini, la moglie era innamorata di lui”.