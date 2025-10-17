Funerali carabinieri a Padova, l'arrivo di Mattarella e l'incontro tra i politici e i familiari delle vittime

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Via ai funerali di Stato a Padova per Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre carabinieri uccisi nell’esplosione del casolare a Castel D’Azzano. Le più alte cariche dello Stato sono presenti in prima fila nella basilica di Santa Giustina, tra le lacrime dei parenti e il dolore dei colleghi dell’Arma. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto avvicinare i familiari delle vittime per esprimere personalmente il cordoglio delle istituzioni.

Le esequie dei carabinieri a Padova

Le esequie dei tre carabinieri sono state celebrate da monsignor Gianfranco Saba, ordinario militare per l’Italia, insieme al vescovo di Padova Claudio Cipolla e a quello di Verona Domenico Pompili.

Le tre bare avvolte nel tricolore sono state accompagnate nell’ingresso nella navata dagli applausi delle centinaia di persone presenti, tra familiari, cittadini comuni, vertici dell’Arma e colleghi delle vittime, alcuni scampati al disastro di Castel D’Azzano, nel Veronese, con addosso ancora le ferite causate dell’esplosione. A rendere omaggio ai feretri, tra le centinaia di persone in piazza in Prato della Valle, i picchetti d’onore sul sagrato della Basilica di carabinieri, esercito, bersaglieri, lagunari e della Marina militare.

ANSA

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, Sergio Giordani, Sindaco e Presidente della Provincia di Padova e Giuseppe Forlenza, Prefetto di Padova ai funerali di Stato dei tre carabinieri

Il cordoglio di Sergio Mattarella

Ai funerali di Stato dei tre carabinieri hanno preso parte i vertici delle istituzioni, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente del Senato Ignazio La Russa, dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Arrivato in Prato della Valle, accompagnato dal presidente del Veneto Luca Zaia e dal sindaco di Padova Sergio Giorfani, il capo dello Stato ha voluto esprimere il suo cordoglio di persona con i parenti di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello.

I funerali di Stato

Presenti diversi ministri del Governo, oltre alla segretaria del Pd Elly Schlein insieme ad altri rappresentanti dem e delegazioni di altri partiti.

Alla vigilia della cerimonia sono state oltre duemila le persone che hanno voluto rendere omaggio nella camera ardente allestita a Padova ai tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare causata dai fratelli Ramponi.