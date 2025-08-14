Funerali Cecilia De Astis, la rabbia della sorella della 71enne uccisa dai minorenni: "Non è solo colpa loro"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Oltre 200 persone hanno partecipato a Milano ai funerali di Cecilia De Astis, la 71enne travolta e uccisa da un’auto rubata guidata da quattro bambini tra gli 11 e i 13 anni. Prendendo la parola in chiesa, la sorella Lina ha parlato del “fallimento di una società” di cui Cecilia è stata vittima. Mentre i figli hanno definito la morte della madre “una tragedia che si poteva evitare”, dicendo che non si può dare la colpa soltanto ai bambini.

I funerali di Cecilia De Astis

Nella giornata di giovedì 14 agosto si sono tenuti nella chiesa di San Barnaba, nel quartiere Gratosoglio di Milano, i funerali di Cecilia De Astis.

Le esequie, riporta Ansa, si sono svolte in una chiesa gremita nonostante il caldo: oltre 200 persone tra parenti, amici, vicini di casa e semplici conoscenti del quartiere, scossi dalla insensata morte della 71enne.

Tra i banchi, riferisce Il Giorno, anche l’assessora Gaia Romani, a rappresentare il Comune di Milano, e la figlia di Emma Teresa Meneghetti, l’anziana uccisa da un quindicenne lo scorso maggio.

La rabbia della sorella

Presenti ai funerali le sorelle di Cecilia De Astis, Lina e Maria.

“Insieme abbiamo condiviso grandi dispiaceri ma anche momenti belli che ci aiuteranno a sopportare un dolore misto a rabbia per il fallimento del sistema della società di cui sei stata vittima” ha detto la prima parlando dal pulpito.

“Nessuna persona è nemica, questo è il più grande insegnamento di Gesù”, ha detto durante l’omelia il parroco, don Davide Bertocchi.

“Tanto meno dei bambini ai quali è stata negata l’infanzia e per i quali possiamo solo pregare e sperare che finalmente trovino qualcuno che sappia insegnare loro l’amore che vince il male”.

Le parole dei due figli

Prima del funerale, all’ingresso della chiesa, hanno preso brevemente la parola i due figli della vittima, Filippo e Gaetano Di Terlizzi, con la voce rotta dalle lacrime.

“Cerchiamo di fare qualcosa come Paese, dobbiamo prevenire questi eventi traumatici”, ha detto Filippo.

“Non è una morte casuale e poteva benissimo essere evitata”, ha aggiunto.

E sui bambini responsabili della morte della madre: “Non possiamo mettere sulle loro spalle tutte la responsabilità del gesto”.

“A 12 anni un minimo di coscienza la devi avere. Devi sapere cosa è giusto e sbagliato”, ha detto il fratello Gaetano. “Poi io posso capire che sono bambini, va bene, però dietro ai bambini c’è sempre una famiglia”.