Funerali dei carabinieri a Padova, il dolore e il ricordo delle famiglie delle tre vittime

A Padova, nella Basilica di Santa Giustina, si sono celebrati i funerali di Stato dei carabinieri Daprà, Bernardello e Piffari, vittime dell’esplosione di Castel d’Azzano. Presenti le più alte cariche dello Stato, colleghi e familiari. Nel dolore più profondo, i familiari hanno ricordato il loro sacrificio per il bene comune e la giustizia.

Funerali di Stato a Padova

È un fiume di persone quello che ha riempito il piazzale della Basilica di Santa Giustina a Padova, per i funerali di Stato dei tre carabinieri deceduti nell’esplosione di Castel d’Azzano, nel Veronese.

I feretri di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari sono partiti dal Comando Legione Carabinieri di via Rismondi, dove era stata allestita la camera ardente, e hanno raggiunto la basilica poco prima dell’inizio della funzione.

I funerali dei tre carabinieri si sono tenuti nella Basilica di Santa Giustina a Padova

Presenti in prima fila le più alte cariche dello Stato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il governatore del Veneto Luca Zaia.

Presenti anche numerosi ministri — Tajani, Salvini, Piantedosi, Nordio, Roccella, Bernini, Abodi, Schillaci — accanto ai vertici militari e religiosi.

Il dolore dei familiari dei carabinieri

Tra le panche anche i colleghi dei tre carabinieri, alcuni ancora segnati dalle ferite riportate nello scoppio. Durante la cerimonia, i familiari hanno preso la parola per l’ultimo saluto. “Sei diventato quello che più desideravi, un carabiniere d’Italia” ha ricordato Freddie Bernardello, papà di Davide, 36 anni.

“Hai potuto realizzare uno dei più grandi amori della vita oltre a quello per la moglie. Ho ricevuto tantissime testimonianze del tuo essere carabiniere. Per noi, anche per la mamma, un figlio meraviglioso. Eri sincero, generoso e sempre pronto ad aiutare. Vola in alto, Davide, sarai sempre nei nostri cuori”.

“Mio padre ha scelto una strada fatta di coraggio, sacrificio e responsabilità” ha detto con orgoglio Christian Daprà, figlio di Valerio. “Oggi sono qui non solo come figlio, ma come una persona che ha avuto il privilegio di chiamare ‘papà’ un uomo che ha dedicato la sua vita al dovere, al servizio e all’onore”.

“Per lui era importante quel senso di responsabilità che era costantemente presente in lui, insieme alla pacatezza e alla modestia sincera. Queste sono le qualità che ha sempre cercato di trasmettermi e anche se questa insensata tragedia lo ha strappato a me e all’affetto di tutti coloro che lo hanno amato, io voglio credere che questa eredità caratteriale e morale continui a parlarmi anche nel silenzio”.

“Hanno dato la vita in nome della giustizia, per senso del dovere e di appartenenza” ha affermato Andrea Piffari, fratello di Marco, la terza vittima. “Quello che voglio dire oggi con forza è che il loro sacrificio non sia reso vano. Faccio appello affinché episodi simili non debbano più accadere”.

Il messaggio dell’omelia

A celebrare i funerali dei tre carabinieri l’arcivescovo Gian Franco Saba, Ordinario militare per l’Italia. “I nostri fratelli hanno seguito la via del servizio per il bene comune. Questi nostri cari fratelli, proprio mentre celebravano il servizio per il bene comune hanno sperimentato la convivialità del male”.

“È una grande famiglia che si ritrova qui per salutare Marco, Valerio e Davide” ha aggiunto Saba. “Ci stringiamo alla grande famiglia dell’Arma, ci stringiamo a voi cari familiari perché possiate sentire l’abbraccio di tutti e la preghiera unanime”.