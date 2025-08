Funerali del rapper Jesto, familiari e fan in lacrime all'uscita del feretro: presenti anche Gemitaiz e Lucci

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Una folla commossa ha salutato Jesto nella chiesa di Santa Maria in Trastevere. Il rapper romano, morto a 40 anni per un infarto, stava lavorando a un nuovo album e a un tour. Presenti amici, fan e colleghi come Gemitaiz e Lucci.

I funerali di Jesto, musica e lacrime

Si sono svolti martedì 5 agosto, nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma, i funerali di Justin Yamanouchi, in arte Jesto.

Il rapper romano, scomparso improvvisamente a 40 anni, è stato salutato da una folla silenziosa e partecipe, composta da amici, familiari e numerosi fan. A

Al termine della cerimonia, lunghi applausi hanno accompagnato l’uscita del feretro, seguito da un momento corale in cui i presenti hanno intonato alcune delle sue canzoni più celebri, trasformando il dolore in un tributo collettivo.

Presenti anche diversi esponenti della scena romana, tra cui Gemitaiz e Lucci.

Chi era Jesto

Jesto, figlio del cantautore Stefano Rosso, era stato colto da un infarto nella notte tra giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto, mentre si trovava a Ponte Milvio.

Si sarebbe sentito male poco dopo aver rivisto delle foto scattate nel backstage di un videoclip a cui stava lavorando.

Negli ultimi anni, Jesto aveva scelto un profilo più defilato, allontanandosi dai social e dalle scene.

Tuttavia, stava lavorando con entusiasmo a un nuovo progetto discografico, descritto da lui stesso come un “concept album, più che un disco: un’opera con tante persone coinvolte e mondi diversi che si incontrano per creare qualcosa di unico”.

Era noto per la sua scrittura tagliente e ironica, era diventato un punto di riferimento per molti giovani artisti della scena indipendente.

I messaggi del fratello Hyst e il cordoglio di Fedez

Tra i tanti messaggi di cordoglio, su tutti quello del fratello Hyst, che sui social ha pubblicato una foto insieme a Jesto scrivendo: “Ti porterò sempre con me. E tu sei già dappertutto”.

Nello stesso post, ha criticato il modo in cui alcune personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Fedez, hanno espresso il loro cordoglio: “Il tuo nome non era trending topic, e alcuni si sono ricordati di te solo dopo. Ma chi ti ha conosciuto davvero sa chi eri”.

Fedez, che aveva collaborato con Jesto in passato, aveva scritto su Instagram: “Riposa in pace leggenda”, accompagnando il messaggio con una foto in bianco e nero del rapper scomparso.