Funerali dell'attore Antonello Fassari, le parole della figlia: "Martedì 8 aprile alla Chiesa degli Artisti"

Si terranno martedì 8 aprile alla Chiesa degli Artisti a Roma i funerali di Antonello Fassari, l’attore scomparso sabato 5 aprile all’età di 72 anni. La figlia sui social ha ringraziato i tanti che in queste ore le hanno mandato messaggi di cordoglio e affetto per il padre.

I funerali di Antonello Fassari si svolgeranno martedì 8 aprile alle ore 11 a Roma, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

A confermarlo sono stati la figlia e la produzione de I Cesaroni, la popolare serie tv di cui l’attore romano è stato uno dei personaggi più amati, l’oste Cesare.

Uno dei volti più iconici del cinema e della televisione italiani, Fassari si è spento sabato 5 aprile dopo una lunga malattia. Aveva 72 anni.

Le parole della figlia

“Sto ricevendo tantissimi messaggi di stima e di affetto per il mio amato papà”, scrive su Facebook la figlia dell’attore, Flaminia Fassari.

La figlia ha dato appuntamento a martedì 8 aprile per l’ultimo saluto all’amato genitore.

“I funerali si terranno martedì 8 aprile alle ore 11.00 presso la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Per chi avesse piacere ci vediamo lì per abbracciarci e ricordarlo insieme”.

Il cordoglio dei colleghi

Nonostante le sue condizioni di salute fossero note da tempo, la notizia della sua morte ha colto di sorpresa amici e colleghi.

A partire dal cast de I Cesaroni, nota serie tv andata in onda dal 2006 al 2014, in cui Fassari interpretava il personaggio dell’oste Cesare.

“Sapevamo che aveva questa malattia ma non eravamo pronti. Per me è un pezzo di vita che va via”, ha detto Claudio Amendola, compagno di set di Antonello Fassari e suo grande amico.

I Cesaroni torneranno in tv nei prossimi mesi dopo anni di assenza, con una nuova stagione le cui riprese sono nelle scorse settimane.