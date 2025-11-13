Funerali di Alberto Bertone a Torino, gli operai di Acqua Sant'Anna portano la bara del presidente

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 13 novembre si sono svolti a Torino i funerali di Alberto Bertone, morto nella sua casa a soli 59 anni, per via di una malattia. La cerimonia, nella cornice della centralissima chiesa della Gran Madre, ha visto gli operai di Acqua Sant’Anna Spa portare a spalla la bara del loro presidente e amministratore delegato. Presenti anche il sindaco, Stefano LoRusso, e diversi imprenditori tra cui Giuseppe Lavazza.

I funerali alla Gran Madre

Alberto Bertone è morto martedì 11 novembre nella sua casa di Torino.

Come riferito da Torino Today, tantissime le persone accorse alla chiesa della Gran Madre, quella che si affaccia sulla centralissima piazza Vittorio.

Oltre ai familiari, presenti anche il sindaco Stefano Lo Russo, ma soprattutto diversi dipendenti, alcuni anche in divisa.

Proprio gli operai della sua azienda, con la felpa blu e il logo Sant’Anna, hanno portato a spalla la bara, su cui erano stati posati fiori bianchi.

Presenti tanti imprenditori

Oltre al primo cittadino, in chiesa c’erano anche l’assessore regionale Andrea Tronzano e diversi imprenditori.

Repubblica ha segnalato Paolo Damilano di Valmora, nonché ex candidato sindaco proprio a Torino, ma anche Giuseppe Lavazza e Giorgetto e Fabrizio Giugiaro.

Presente anche Enrico Grassi, con tanto di cappello da cowboy nero in testa: è il fondatore di Elettric 80.

L’omelia di don Paolo Fini

Nell’omelia, don Paolo Fini ha ricordato Alberto Bertone parlando del suo “amore per la famiglia”, ringraziandolo “per essersi donato, per aver restituito con la sua vita d’imprenditore ciò che ha ricevuto, incarnando nei fatti i principi della dottrina sociale. Era un credente che agiva nel mondo, animato da una speranza forte. Ha attraversato anche momenti difficili, ma ha saputo trasformare il dolore in valore”.

Paolo Lavatelli, amico storico, citato da Repubblica lo ha definito “geniale, aveva una visione fuori dal comune e una grande energia positiva. Si cimentava sempre in una nuova sfida”.

Chi era Alberto Bertone

Nato a Moncalieri il 16 agosto 1966, si era laureato in Scienze politiche.

Negli anni ’90, insieme al padre Giuseppe e al fratello Fabrizio, individuò nelle valli di Vinadio la sorgente che ha poi dato il via alla distribuzione dell’acqua Sant’Anna.

Nel 2008, il padre è morto in un incidente stradale a Marene, in provincia di Cuneo: da allora, i due fratelli avevano assunto la guida del Gruppo Bertone.

Nel 2016, un’altra tragedia col decesso della compagna di Alberto, l’immobiliarista 40enne Roberta Ruffino.

La coppia aveva due figli: la donna è morta in seguito a un malore improvviso, proprio pochi mesi dopo la nascita della più piccola.

Nel 2020 era stato inserito tra i 10 top manager di Business Person of the Year nella categoria Food stilata da Fortune.

Era stato consigliere superiore della Banca d’Italia e consigliere della Fondazione CRT.