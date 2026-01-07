Funerali di Brigitte Bardot a Saint-Tropez, scoppia il caso politico in Francia tra Macron e Le Pen

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Saint-Tropez è pronta a rendere omaggio a una delle sue figure più amate: Brigitte Bardot. Oggi 7 gennaio nella sua città natale si terranno i funerali della celebre attrice francese, morta all’età di 91 anni il 28 dicembre. Sui funerali è scoppiato un piccolo caso politico in Francia: il presidente Emmanuel Macron non parteciperà alla cerimonia mentre ci sarà la leader dell’estrema destra Marine Le Pen, sostenuta da Bardot fin dalle presidenziali del 2012.

I funerali di Brigitte Bardot a Saint-Tropez

Si terranno nella giornata di oggi, martedì 7 gennaio 2026, i funerali di Brigitte Bardot, morta lo scorso 28 dicembre all’età di 91 anni.

L’ultimo saluto all’icona del cinema francese si terrà nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption a Saint-Tropez, sua città natale dove era tornata a vivere dopo aver abbandonato la carriera cinematografica.

I funerali saranno in forma privata, ma i fan potranno seguirli sui maxi schermi allestiti dal Comune. La salma dell’attrice sarà poi sepolta nel cimitero cittadino, che affaccia sulla baia di Sainte-Maxime.

Previsto anche un omaggio pubblico curato dalla Fondazione Brigitte Bardot, impegnata da anni nella difesa degli animali.

Al termine della cerimonia, riferisce ANSA, processione dietro al feretro in direzione del cimitero, con inumazione prevista nella massima intimità nella tomba che sorge proprio a pochi metri dal mare, con vista su Sainte-Maxime.

Macron assente, c’è Le Pen

I funerali di Brigitte Bardot saranno in forma privata, ma non mancheranno diverse personalità pubbliche e star dello spettacolo.

Tra loro, riporta Afp, ci sarà la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, che l’ha ricordata come una “donna eccezionale, incredibilmente francese: libera, indomita e intransigente”.

Alla cerimonia non parteciperà invece il presidente Emmanuel Macron.

Mentre non è chiaro se ci sarà Nicolas-Jacques Charrier, l’unico figlio di Bardot, 65 anni. Cresciuto dal padre, il regista Jacques Charrier, vive a Oslo.

Le polemiche sui funerali

Icona del cinema francese, Brigitte Bardot è stata una figura divisiva, che non ha mai nascosto le sue simpatie per l’estrema destra.

Condannata cinque volte per incitamento all’odio razziale, negli ultimi anni ha allontanato molti fan con le sue opinioni anti-immigrazione e razziste.

È stata sposata per trent’anni con il suo quarto e ultimo marito, Bernard d’Ormale, ex consigliere del defunto leader dell’estrema destra Jean-Marie Le Pen. E fin dal 2012 ha sostenuto la candidatura presidenziale di Marine Le Pen.

Nei giorni scorsi sui funerali di Brigitte Bardot era scoppiato un caso politico.

Il presidente Emmanuel Macron aveva proposto un omaggio pubblico nazionale alla celebre attrice, simile a quanto fatto per Jean-Paul Belmondo nel 2021, ma la proposta è stata snobbata dalla famiglia di Bardot.

La proposta aveva suscitato forti critiche a sinistra. Il leader socialista Olivier Faure aveva ricordato che gli omaggi nazionali sono riservati a chi ha reso “servizi eccezionali alla Nazione”, sottolineando come l’attrice invece “si sia allontanata dai valori repubblicani”.

Il marito: “Morta di cancro”

Il marito Bernard d’Ormale ha raccontato in un’intervista al settimanale Paris Match la sofferenza dell’attrice negli ultimi mesi, segnati dalla malattia che l’ha portata via.

L’uomo ha spiegato che Brigitte Bardot è morta di cancro, senza però specificare di quale tipo.