Funerali di Fabio Ascione a Napoli, il prete si commuove e parla ai giovani: "Non lasciate che diventi rabbia"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Ponticelli la missione apostolica di don Mimmo Battaglia, cardinale di Napoli, è carica di un compito difficilissimo: ricordare ai giovani che “il vero scandalo è abituarsi alla violenza“. Il monito è tutto in quella bara bianca in cui riposa il corpo di Fabio Ascione. Anche lui era un ragazzo. E davanti a quei giovani don Battaglia si commuove e lancia loro un appello che è quello di un padre benevolo: “Non lasciate che questo dolore diventi rabbia che distrugge”.

Il cardinale Battaglia parla ai giovani

Martedì 14 aprile Ponticelli è un posto un po’ più vuoto. Lo è anche quando la chiesa dei Santi Pietro e Paolo si riempie di fedeli ed empatia, persone che occupano chilometri per dare un ultimo saluto a Fabio Ascione, il 20enne ucciso in via Carlo Miranda da una pallottola che lo ha raggiunto al torace, esplosa da un commando che aveva un obiettivo ben preciso. Che non era lui, come emerge dalle indagini.

L’arcivescovo di Napoli, il cardinale don Mimmo Battaglia, non fa mistero della sua apprensione per ciò che la tragica storia di Fabio potrebbe scatenare.

ANSA

Per questo si rivolge a loro: “Ragazzi, vi prego, non lasciate che questo dolore diventi chiusura. Non lasciate che diventi rabbia che distrugge”. Li guarda come ragazzi “impauriti da una roulette russa impazzita e imprevedibile” in quanto “smarriti, feriti, arrabbiati” e non nasconde un moto di commozione.

“Non permettete che vi rubino la speranza”, continua l’arcivescovo, invitandoli a considerare la rabbia una scelta che può anche non essere presa in considerazione.

L’importanza di dire basta

Per il cardinale Battaglia “oggi dobbiamo avere il coraggio di una parola netta: basta. Basta con l’assuefazione”, ma soprattutto “basta con il voltarsi dall’altra parte”.

Per questo l’arcivescovo di Napoli lancia un appello a tutte le forze in ascolto: “Serve un cambio di passo che coinvolga tutti: istituzioni, scuola, famiglie, Chiesa, associazioni” affinché nessuno sia più spettatore delle tragedie.

Il messaggio alla famiglia di Fabio Ascione

Nel corso della funzione don Mimmo Battaglia ha parlato direttamente alla famiglia di Fabio Ascione, riconoscendo in essa “un vuoto che nessuno può colmare” per il quale “io non ho risposte facili”. Poi parla alla coscienza cristiana: “Se Cristo è risorto, Fabio risorge oggi con Lui”.

“Il vostro dolore è il nostro dolore”, continua Battaglia, che aggiunge che lo stesso dolore travolge Dio che ora è “inchiodato alla vostra croce”, una croce dalla quale oggi “può nascere la speranza”.