Funerali di Giorgio Armani a Rivalta vicino Piacenza, cerimonia privata con circa 20 persone: paesino blindato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I funerali di Giorgio Armani si terranno a Rivalta di Gazzola, che viene blindata per l’occasione. La questura ha già effettuato un sopralluogo per garantire la massima sicurezza alle esequie privatissime, che contano appena due decine di persone. È stato anche istituito il lutto cittadino a Piacenza e Milano.

Rivalta blindata

Dopo le due giornate di camera ardente a Milano, che hanno accolto decine di migliaia di persone commosse, è arrivato il giorno dell’ultimo saluto a Giorgio Armani. Lo stilista, morto il 4 settembre all’età di 91 anni, aveva scelto come si sarebbero dovuti svolgere i propri funerali.

Non solo l’organizzazione nella sala del teatro Armani, ma anche il funerale privato e in una location lontana dalle grandi città. Le esequie infatti si terranno a Rivalta di Gazzola, dove sarà custodito il corpo dello stilista insieme a quello della famiglia.

ANSA Lutto per Giorgio Armani

Non è ancora certo, ma si parla di probabilità di cremazione e delle ceneri tumulate nella cappella di famiglia accanto ai genitori e al fratello Sergio.

Chiudono le attività

I commercianti di Rivalta di Gazzola, come quelli del gruppo Armani, hanno deciso di onorare lo stilista italiano abbassando le luci nel pomeriggio dell’8 settembre. In un comunicato ufficiale si legge: “Le nostre vetrine oggi alle 16 abbassano le loro luci”.

Viene descritto come un piccolo gesto per onorare una luce ben più grande, quella di Giorgio Armani che con stile e generosità ha illuminato il mondo della moda e della bellezza.

Tra i promotori dell’iniziativa Chiara Tammi, che ha parlato di gesto doveroso verso un uomo che ha dato tanto alla città e anche ai commercianti.

Il sopralluogo per la sicurezza

Rivalta sarà comunque blindata. Già da domenica mattina la questura ha effettuato diversi sopralluoghi insieme al sindaco di Gazzola, Simone Maserati.

A partire dalle 14 è stata decisa la chiusura al pubblico del borgo. Questo verrà riaperto solo quando l’offerta sarà lasciata Rivalta.