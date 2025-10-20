Funerali di Pamela Genini nella chiesa di Strozza venerdì 24 ottobre, camera ardente a Villa d'Almè

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

I funerali di Pamela Genini saranno celebrati venerdì 24 ottobre alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Strozza (Bergamo), suo paese natale. La salma della 29enne vittima di femminicidio è stata consegnata ai familiari e martedì 21, dalle 13, verrà allestita la camera ardente alla “Sala del commiato Dadda Boffelli” di Villa d’Almè, sempre in provincia di Bergamo.

Erano inizialmente programmati per giovedì mattina alle 10:30 i funerali di Pamela Genini ma sono stati poi posticipati di 24 ore a causa delle previsioni meteo. Si terranno quindi venerdì 24 ottobre, alla stessa ora, nella chiesa parrocchiale di Strozza (Bergamo).

Dal martedì invece sarà aperta la camera ardente alla casa del commiato di Villa d’Almè. Al termine della funzione, il feretro sarà tumulato nel cimitero del paese bergamasco dove Pamela era cresciuta.

Immagini dalla fiaccolata in onore di Pamela Genini, presenta anche la madre

Le esequie della 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin verranno trasmesse in modo da permettere anche a chi non potrà essere fisicamente presente di prendere parte alla cerimonia. A volerlo è stata la famiglia della donna.

Come detto, i funerali sono stati posticipati di un giorno a causa dell’allerta meteo che avrebbe resto difficoltosa la gestione delle tante persone che ci si aspetta possano partecipare al funerale. Esso sarà preceduto da mezz’ora di rosario.

Nella giornata di lunedì intanto la Procura di Milano ha riconsegnato la salma ai suoi familiari e concesso il nulla osta al suo trasferimento. Martedì sarà possibile visitarla dalle 15 alle 20 mentre dal giorno seguente l’orario sarà continuato dalle 8.30 alle 20.

Le indagini e l’appello della famiglia

Il femminicidio di Pamela Genini ha ancora una volta scosso l’opinione pubblica e destato sdegno e rabbia. Nella giornata di domenica 19, nel quartiere Gorla di Milano, dove viveva e dov’è stata assassinata – in via Iglesias – è stata organizzata una fiaccolata in suo onore. Era presente anche sua madre, Una Smirnova.

Nelle ore successive, sul citofono della casa di Strozza, dove vive la genitrice, è apparso un cartello scritto a mano che recita: “Non rilasciamo più interviste. Abbiamo già detto tutto. Lasciateci nel nostro lutto, chiediamo rispetto, di lasciarci soli”.

Intanto proseguono le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando amici e conoscenti di Pamela Genini per ricostruire le violenze fisiche e non cui la vittima è stata sottoposta durante la sua relazione con Gianluca Soncin e le eventuali mancanze nella tutela della donna che le aveva già segnalate. Il 52enne le ha inferto oltre 30 coltellate, come appurato dall’autopsia, si trova ora in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Milano, Tommaso Perna, ed è accusato di omicidio aggravato da premeditazione, stalking, futili motivi e crudeltà.