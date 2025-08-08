Funerali di Simona Cinà, il dolore del sindaco di Capaci: "Muore chi è dimenticato, lei non lo sarà"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Si sono tenuti i funerali di Simona Cinà, la ragazza di 20 anni morta in piscina durante una festa in una villa di Bagheria. Grande partecipazione alla cerimonia, al termine della quale il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, ha espresso tutto il suo cordoglio per quanto accaduto: “Muore chi è dimenticato. E Simona non sarà dimenticata”.

I funerali di Simona Cinà

Si sono tenuti nella mattinata di oggi – venerdì 8 agosto 2025 – presso la chiesa madre di Capaci i funerali di Simona Cinà, la ragazza di 20 anni morta in piscina durante una festa in una villa di Aspra, frazione di Bagheria (Palermo).

I funerali si sono tenuti alle 12:30, con il sindaco Pietro Puccio che nei giorni scorsi aveva proclamato il lutto cittadino, oltre alla sospensione di tutte le attività ludiche dalle 12 alle 14 di oggi.

ANSA I funerali Simona Cinà a Capaci, al termine dei quali ha parlato il sindaco del comune siciliano

La funzione, molto sentita, è stata guidata da don Giuseppe Salamone, che durante l’omelia ha chiesto di fare chiarezza sulla vicenda. Al termine della messa, anche il sindaco del comune siciliano ha espresso il suo cordoglio.

Le parole del sindaco di Capaci

Il primo cittadino di Capaci, il 71enne Pietro Puccio, ha parlato ai microfoni al termine della funzione, come riportato da ANSA, spiegando che la sofferenza della popolazione è sì legata alla tragica scomparsa della ragazza, ma anche a “quello che rappresenta la morte di Simona”.

“Un pezzo di futuro di questo paese che a noi mancherà – ha spiegato il sindaco – Il Comune si unisce in silenzio al dolore della famiglia a cui noi siamo vicinissimi. Avere proclamato il lutto cittadino significa questo: tutta la comunità di Capaci si stringe attorno alla famiglia in maniera silenziosa e rispettosa. Lo dimostra anche la partecipazione di oggi in piazza

“Simona sarà nei nostri cuori per tantissimo tempo. Muore chi è dimenticato. E Simona non sarà dimenticata – ha poi concluso Puccio – Resterà sempre nel nostro ricordo, ma anche nella nostra azione. Simona rappresenta il prototipo della giovane perfetta, sportiva, salutista, amica con tutti sempre sorridente. Vogliamo che questo suo modo di essere viva, venga trasferito anche a tutte le ragazze”.

La morte di Simona Cinà

Simona Cinà, ventenne di Capaci appassionata di pallavolo, è morta per annegamento nella piscina di una villa a Bagheria, dove stava partecipando a una festa di laurea.

L’autopsia ha confermato la presenza di acqua nei polmoni e ha escluso patologie pregresse o infarto. Non sono stati rilevati segni di violenza, solo alcuni ematomi compatibili con i tentativi di rianimazione.

I familiari hanno però espresso dubbi, sottolineando che la ragazza sapeva nuotare molto bene, mentre il legale della famiglia ha chiesto che l’esame tossicologico venga esteso a tutte le droghe sintetiche. Sono stati sequestrati vestiti, il costume e numerose bottiglie di alcol. La Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e si attendono gli esiti degli accertamenti tossicologici.