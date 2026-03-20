Funerali di Umberto Bossi domenica 22 marzo a Pontida, il gesto della famiglia per la Lega e la Padania

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

I funerali di Umberto Bossi saranno celebrati domenica 22 marzo a Pontida, in provincia di Bergamo. La scelta della famiglia di dare l’ultimo saluto al Senatur nella sede dello storico raduno che cementò la missione politica della Lega è stata presa per testimoniare la passione che legava il fondatore del Carroccio alla sua creatura politica e alla Padania. Il rito si svolgerà alle 14 presso l’abbazia di San Giacomo Maggiore.

Il messaggio della famiglia di Umberto Bossi

In un messaggio pubblico la famiglia di Umberto Bossi, che ha chiesto riservatezza in questi giorni di lutto, ha motivato la decisione di organizzare le esequie a Pontida

Volendo condividere l’ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega, ha deciso che i funerali di Umberto Bossi si terranno a Pontida, domenica 22 marzo alle 14 nell’abbazia del monastero di San Giacomo.

ANSA

A celebrare i funerali dell’ex leader della Lega, scomparso il 19 marzo all’età di 84 anni, sarà l’abate don Giordano Rota, monaco 54enne dell’abbazia del monastero di San Giacomo Maggiore.

La Lega annulla tutti gli eventi, il cordoglio di Salvini

In ossequio alla scomparsa del fondatore, la Lega ha deciso di annullare tutti gli eventi politici previsti per questa settimana. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Per tutta la Lega è un momento di profondo dolore per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi. Ribadiamo che tutti gli eventi, a partire da quelli con la presenza di Matteo Salvini, sono annullati. Il segretario interverrà esclusivamente ai microfoni di Radio Libertà”. Forse ti può interessare Umberto Bossi e il referendum sulla Giustizia, quando anche lui propose la separazione delle carriere Morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord era a favore della separazione delle carriere. Quale era la sua proposta nel 2004?

Nel corso della trasmissione radiofonica, il vicepremier ha sottolineato come l’eredità di Umberto Bossi sia fatta di “coraggio e libertà”.

“Coraggio, perché la Lega è quella delle scelte coraggiose, ha affrontato processi e problemi. E libertà perché per fortuna la Lega non dipende da nessuno. Non ha potentati o lobby a cui rispondere. I nostri azionisti sono gli elettori”.

La scelta sui funerali di Stato

Parlando invece della possibilità dei funerali di Stato, Matteo Salvini ha detto che la scelta spetta ovviamente alla famiglia.

“Ha segnato in positivo la storia di questo Paese, meriterebbe il massimo degli onori ma sono decisioni che lasciamo agli affetti più cari”, ha rimarcato il ministro dei Trasporti.

Perché Pontida, la storia del Giuramento contro Federico Barbarossa

Dagli Anni Novanta, Pontida è divenuto il luogo simbolo della Lega, scelto proprio dal Senatùr e dai vertici del partito della prima ora per i raduni annuali sul celebre “pratone”.

Prima di entrare nell’universo politico contemporaneo, il piccolo Comune alle porte di Bergamo era già parte della storia (mista a leggenda pedagogica) del Giuramento di Pontida del 1167 che le città lombarde avrebbero siglato proprio in quel luogo per opporsi unite all’avanzata dell’esercito germanico di Federico Barbarossa.

Raccontata nei manuali di storia redatti in Italia a fine Ottocento, e rimasti grossomodo uguali a se stessi fino ai giorni nostri, la resistenza delle città della Lombardia all’avanzata dell’imperatore tedesco è parte integrante della nostra pedagogia nazionale.

Una storia mista a leggenda pedagogica

Dal punto di vista storiografico, però, c’è da fare qualche considerazione. In primis che Barbarossa non era un invasore venuto da lontano, ma il legittimo Re d’Italia, che all’epoca comprendeva tutto il Nord Italia inclusa la Padania.

In un’Italia alla ricerca di unità narrativa, nella seconda metà del XIX secolo, serviva però costruire una storia di resistenza dei popoli della Penisola alle invasioni straniere. Con annessa costruzione di nemici come Barbarossa, per l’appunto. Che comunque la guerra alle città lombarda la fece eccome.

Fatto sta che questa storia “ricostruita” incluse il Giuramento di Pontida, sancito il 7 aprile 1167 nella medesima abbazia dei funerali di Bossi. Da lì nacque la Lega Lombarda, ossia l’alleanza militare tra Milano, Lodi, Ferrara, Piacenza e Parma.

Di questo patto solenne non v’è però alcuna traccia nei documenti dell’epoca, che anzi citano ben tre giuramenti precedenti. L’accordo di Pontida viene citato per la prima volta solo nel 1505, tre secoli e mezzo dopo.