Funerali di Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato, il parroco agli amici: “Non sprecate il tempo"

Nella chiesa di Sant’Ippolito, a Nizza Monferrato, si sono tenuti i funerali di Zoe Trinchero. La 17enne è stata uccisa il 6 febbraio da Alex Manna, un 20enne che ha confessato il delitto. Tantissimi amici hanno partecipato alla cerimonia, che si è conclusa con palloncini bianchi in cielo e la canzona “Canta ancora” di Arisa.

I funerali di Zoe Trinchero nella chiesa di Sant’Ippolito

Tra le tante persone che si sono strette intorno alla famiglia di Zoe Trinchero, erano presenti, con la fascia tricolore, anche i sindaci di Nizza Monferrato, Montegrosso d’Asti e Agliano Terme, Simone Nosenzo, Monica Masino e Marco Biglia.

La funzione officiata dal vescovo di Acqui Terme, Luigi Testore con il parroco di Incisa Scapacino, Claudio Montanaro.

Il messaggio della madre di Zoe Trinchero

Sul sagrato della chiesa di Nizza Monferrato c’era un messaggio scritto dalla madre di Zoe.

Eccolo: “Finalmente dopo tre giorni ho dormito, dormito poche ore, ma veramente e sognato. Il sogno era contorto, non lo ricordo bene ricordo solo te, di spalle eri bionda (tu bionda, te lo immagini), sfuggente. Cercavo di raggiungerti ma non ci sono riuscita. Ci ho provato però, non urlavo, non parlavo ma infine ti sei girata e hai sorriso”.

E ancora: “Mi sono svegliata quasi serena. Quanto manca la tua voce, la tua presenza. Sono sempre circondata di persone, ma manchi e nessuno riesce a colmare questo vuoto. Ti amo di quell’amore indescrivibile e ineguagliabile e ringrazio di avertelo sempre detto anche se borbottavi per altro, sapevi di essere speciale per me, di essere la mia principessa. Bella, bellissima, dentro e fuori”. Nel corso della cerimonia il parroco si è rivolto ai tanti giovani presenti.

Le parole del parroco rivolte ai tanti amici presenti

“Zoe aveva tutta la vita davanti – ha detto don Montanaro – Ognuno di voi potrebbe prendersi dal cuore l’impegno di vivere una vita grande, di vivere una vita bella, di non sprecare il tempo che avete e non perdere il viaggio, perché lei non può più farlo. E allora quando starete a buttare giù i vostri sogni, fatelo anche per lei. E quando quei sogni li realizzerete, ricordatevi che c’è un pezzo di lei nella vostra vita”.

Prima dei funerali ha parlato all’ANSA Fabrizio Ventimiglia avvocato della famiglia di Zoe Trinchero: “È una giornata molto intensa e difficile, una settimana piena di dolore. Tantissima gente si è raccolta oggi per i funerali, palloncini che volano – ha detto – La madre, in questi giorni non si è sentita di parlare con i giornalisti, voleva vivere il proprio dolore in maniera riservata, poi ieri ha trovato la forza per mandare un messaggio, anche per far sentiere il proprio affetto in questi giorni”.

Il 20enne Alex Manna si trova in carcere per il femminicidio di Zoe Trinchero, ma le indagini sono ancora in pieno svolgimento.