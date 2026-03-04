Funerali Domenico Caliendo, la madre Patrizia canta Guerriero di Mengoni tra le lacrime all'uscita del feretro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si sono celebrati al Duomo di Nola i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo “col cuore bruciato” morto qualche giorno fa all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo il fallito trapianto dell’organo del 23 dicembre scorso. All’uscita del feretro, in piazza, si è levato un lungo applauso mentre in cielo sono stati fatti volare centinaia di palloncini bianchi. La folla ha intonato la canzone ‘Guerriero‘ di Marco Mengoni. A cantare il celebre brano in lacrime è stata anche la madre del piccino defunto, Patrizia. Lei stessa aveva definito il figlio un “piccolo guerriero”, espressione che si è fatta anche tatuare su un polso.

La madre Patrizia canta “Guerriero” di Mengoni, il significato del brano

Più volte Patrizia ha definito il suo bimbo un “piccolo guerriero”. Ai funerali, per omaggiarlo, è stato intonato il brano di Mengoni. Il testo della canzone celebra la forza interiore e incoraggia a non abbattersi mai di fronte alle difficoltà e a trovare in se stessi la forza per non arrendersi.

“E levo questa spada/Attraverso il cielo/Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo”, recitano i primi versi del brano che subito fanno capire la tempra del “guerriero”.

ANSA

Nella traccia di Mengoni c’è anche il tema dell’amore protettivo incarnato dal “guerriero”: “Ti difenderò da incubi e tristezze/Ti riparerò da inganni e maldicenze/E ti abbraccerò per darti forza sempre”.

Un altro elemento chiave del testo è la vittoria delle proprie paure. “Ti darò certezze contro le paure/Per vedere il mondo oltre quelle alture/Non temere nulla io sarò al tuo fianco/Con il mantello asciugherò il tuo pianto”, canta Mengoni, il cui “guerriero” è una figura che non solo protegge, ma sprona anche costruttivamente a non lasciarsi vincere dai propri demoni interiori.

Funerali di Domenico Caliendo, presente anche la premier Giorgia Meloni

A partecipare alle esequie funebri è stata anche la premier Giorgia Meloni che ha salutato e abbracciato i genitori di Domenico, sedendosi poi nella fila delle autorità presenti.

Oltre al sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, hanno seguito i funerali anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi e il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi.

A celebrare è stato il vescovo Francesco Marino. Sull’altare è stato presente anche l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Mimmo Battaglia, che ha dato l’estrema unzione al bambino.

La musica pop come conforto: i casi di Achille Lauro e Mengoni

Il feretro di Domenico salutato sulle note di Mengoni ricorda un altro episodio simile legato alla musica pop avvenuto di recente, ossia la performance di Achille Lauro a Sanremo. L’artista ha intonato il suo brano “Perdutamente”, in ricordo delle vittime di Crans-Montana.

Il legame tra il pezzo di Lauro con quanto accaduto in Svizzera la notte di Capodanno è dovuto al fatto che “Perdutamente” è stata cantata da Erica Didone al funerale del figlio Achille Barosi, morto nell’incendio.