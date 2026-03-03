Funerali Domenico Caliendo mercoledì 4 marzo nel Duomo di Nola, il via libera alla famiglia dopo l'autopsia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I funerali del piccolo Domenico Caliendo si terranno domani, mercoledì 4 marzo, nel duomo di Nola. A dirlo è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino morto dopo un trapianto di cuore, parlando ai giornalisti dopo l’udienza del Gip. Il corpo verrà messo a disposizione dei genitori dopo la conclusione dell’autopsia che è stata eseguita oggi.

I periti nominati dopo l’incidente probatorio sono in totale 25. Come disposto dalla giudice Maria Sorrentino, avranno 120 giorni per fornire le proprie conclusioni.

L’11 settembre si tornerà quindi in aula. Subito dopo l’udienza preliminare è iniziata l’autopsia sul piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto a un trapianto di cuore. In serata la salma verrà liberata e messa a disposizione per i funerali, fissati per domani alle 15 nel duomo di Nola.

L’avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, è apparso soddisfatto al termine dell’incidente probatorio. Il legale ha lodato il lavoro dell’ufficio del Gip, spiegando che da parte sua non è stato aggiunto nessun altro quesito oltre a quelli già formulati dal magistrato.

La prima udienza è durata oltre tre ore. Come ricordato anche da Petruzzi, l’autopsia dovrà rispondere a una serie di quesiti sulla morte di Domenico, anche se, da parte della difesa, non ci sono rilievi rispetto all’operato dell’equipe di Bolzano né su quello dei medici di Innsbruck.

Tra gli aspetti sottolineati dall’avvocato Petruzzi c’è anche il mancato check della temperatura del box contenente il cuore espiantato che, secondo la difesa, andava fatto subito dopo l’atterraggio dell’aereo a Napoli.

La replica dell’avvocato Petruzzi a Oppido

Nelle scorse ore ha parlato anche Guido Oppido, il medico che ha eseguito il trapianto del cuore che poi non ha mai funzionato. Il cardiochirurgo si è definito “vittima” nella vicenda, sottolineando di aver “fatto le cose che dovevo fare”.

Interpellato sulle parole di Oppido, che ha parlato durante la trasmissione “Lo Stato della cose”, l’avvocato Petruzzi ha definito l’atteggiamento del medico “arrogante” perché “qui la vittima è Domenico”. “Dall’autopsia ci aspettiamo che emerga la verità, credo che ci siano stati molti errori e io cerco giustizia e verità”, ha detto Patrizia Mercolino.

“Voglio dare ultimo saluto a mio figlio in modo che riposi in pace, ne ha già passate tante. Chiediamo che paghino le persone che hanno sbagliato con mio figlio, che si poteva salvare e invece siamo stati presi in giro”, ha aggiunto la madre del piccolo Domenico, il bimbo al quale è stato trapiantato un cuore bruciato e non funzionante.

Eseguita l’autopsia: i primi riscontri sul cuore

Nel pomeriggio di oggi, dopo l’incidente probatorio, è stata eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo Domenico. A quanto pare, i primi accertamenti avrebbero escluso la presenza di lesioni causate dall’espianto avvenuto a Bolzano, diversamente da quanto era emerso da alcune testimonianze. Gli esiti completi dell’esame autoptico verranno depositati nei prossimi giorni.