Funerali Domenico Caliendo, Sal Da Vinci rinvia la festa della vittoria a Sanremo: "Il bimbo prima di tutto"

Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Per Sempre Sì”, ha rinviato la festa, che era in programma a Napoli mercoledì 4 marzo, per celebrare il trionfo nella kermesse musicale dopo 50 anni di carriera. La scelta del cantante è arrivata in rispetto dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, che si sono tenuti nello stesso giorno a Nola, nella provincia del capoluogo partenopeo. “Il bimbo prima di tutto”, avrebbe commentato l’artista per spiegare il suo gesto.

La scelta di Sal Da Vinci

Ad anticipare la decisione di Sal Da Vinci è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli con un post pubblicato su Facebook nella serata del 3 marzo.

Il politico ha spiegato di aver ricevuto il messaggio di un cittadino preoccupato per la coincidenza tra la festa di Sal Da Vinci e i funerali del piccolo Domenico.

La risposta dell’artista sarebbe stata: “Il bimbo prima di tutto”.

Un gesto apprezzato da tutta la comunità social sia del deputato che del vincitore di Sanremo 2026.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

Lo stesso Francesco Emilio Borrelli ha commentato la decisione di Sal Da Vinci di rinviare la festa per la sua vittoria e per gli oltre 50 anni di carriera per rispetto del dolore della famiglia del piccolo Domenico Caliendo.

“È un gesto di grande umanità che dimostra sensibilità e rispetto”, le sue parole

Per l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra “anteporre il dolore di una comunità a un momento di celebrazione personale significa dare valore alla vita e alla memoria di un bambino che ci ha lasciati troppo presto. Scelte come questa fanno la differenza e meritano riconoscenza”.

“In questi giorni non c’è spazio per la festa, ma per il silenzio e la vicinanza a una famiglia distrutta dal dolore”, ha spiegato Francesco Emilio Borrelli

Quando si farà la festa di Sal Da Vinci

La festa di Sal Da Vinci per celebrare la vittoria a Sanremo 2026 con Per Sempre Sì si terrà giovedì 5 marzo alle 16.30, in piazza Torretta, a Mergellina, quartiere di Napoli di cui è originario.

A dare la notizia è Il Mattino.

Intanto, Sal Da Vinci ha pubblicato sui social una storia per denunciare una truffa che sfrutta “Per Sempre Sì”, titolo della canzone con cui ha vinto Sanremo 2026.

Sarebbe nato infatti il sito “Per Sempre Sì Shop” che mette in anelli e diversi articoli con la frase del brano.

Nel frattempo, divide il commento di Aldo Cazzullo sulla canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2026.