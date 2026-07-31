Funerali don Antonio Mazzi nella basilica di Sant'Ambrogio un giorno prima di quelli di Franco Baresi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Lunedì 3 agosto sono stati fissati i funerali di Don Antonio Mazzi nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Nella stessa chiesa, martedì 4 agosto, si celebreranno le esequie di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale italiana. Travagliato, comune di origine dell’ex giocatore, ha proclamato tre giorni di lutto cittadino.

Morto Don Mazzi, lutto cittadino a Milano

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per lunedì 3 agosto, il giorno dei funerali di don Antonio Mazzi.

Come segno di partecipazione, Palazzo Marino ha comunicato che la bandiera civica sarà esposta a mezz’asta in tutte le sedi comunali.

ANSA

La camera ardente di don Antonio Mazzi sarà allestita alla Cascina Molino Torrette, sede storica di Exodus nel Parco Lambro a Milano.

Sarà aperta sabato 1 agosto dalle 17 alle 20 e domenica 2 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20.

Don Antonio Mazzi e l’impegno con la comunità Exodus

Don Antonio Mazzi è stato uno dei sacerdoti ed educatori più noti in Italia per l’impegno sociale accanto ai giovani, agli emarginati e alle persone colpite dalla tossicodipendenza.

Aveva fondato Exodus, realtà attiva da oltre quarant’anni nel sostegno ai ragazzi e nei percorsi di recupero, accompagnamento e reinserimento.

Il suo lavoro ha avuto un forte legame con Milano, in particolare con il Parco Lambro.

Lì la comunità ha costruito negli anni uno dei suoi riferimenti più riconoscibili.

La decisione del Comune di proclamare il lutto cittadino conferma l’impegno sociale di don Mazzi.

I funerali di Franco Baresi nella basilica di Sant’Ambrogio

Martedì 4 agosto, sempre nella basilica di Sant’Ambrogio, si terranno invece i funerali di Franco Baresi.

La cerimonia è fissata alle 11.

In Consiglio comunale è stata depositata una richiesta formale per l’iscrizione di Franco Baresi al Famedio del Cimitero Monumentale, il luogo dedicato ai milanesi illustri.

Oltre alla richiesta per il Famedio, è stata avanzata anche la proposta di proclamare il lutto cittadino nel giorno delle esequie di Franco Baresi.

Intanto, la Figc ha già disposto un minuto di raccoglimento prima delle gare amichevoli in programma in Italia da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto.