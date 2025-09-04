Funerali Emilio Fede, Paolo Brosio critico con Mediaset per il mancato ricordo del giornalista: cosa ha detto

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Presso la chiesa di Dio Padre, a Segrate, Milano, si sono svolti i funerali di Emilio Fede. Presenti numerosi colleghi del giornalista scomparso il 2 settembre all’età di 94 anni. Tra questi anche Paolo Brosio, che a lungo collaborò con Fede al Tg4. Nel commento alla stampa, Brosio ha aspramente criticato la scelta di Mediaset di non ricordare il direttore.

Paolo Brosio attacca Mediaset

Prima di entrare nella chiesa in cui si sarebbero svolti i funerali di Emilio Fede, Paolo Brosio confida “l’unica cosa che mi dispiace”.

Il giornalista nota come mentre Rai e Sky hanno dedicato ampio spazio a Fede, Mediaset abbia mantenuto il silenzio.

IPA Sveva Fede e Paolo Brosio ai funerali di Emilio Fede

“Mi dispiace che la rete dove ho iniziato, e io devo tanto a Berlusconi e a Emilio Fede, non ha sottolineato quello che ha fatto”.

Brosio ricorda che, al suo arrivo a Mediaset, la squadra giornalistica era ancora ai suoi arbori: “Eravamo soltanto io, Cesara Buonamici, Cecchi Paone e Cristina Parodi”.

È stato proprio Fede, racconta, a “fondare tutto, è stato lui a lanciare tutto”. E conclude:

Emilio Fede ha sicuramente fatto degli autogol, ma nel momento della compassione, quando si vola in cielo, mi aspettavo una sottolineatura che non c’è stata.

Il ricordo di Emilio Fede

Brosio, visibilmente commosso, ricorda con grande affetto colui che definisce “un padre putativo del giornalismo”.

Ricorda gli inizi nel mondo giornalismo: “Facevo i giri di nera, le domeniche sportive… e si guadagnava poco, non riuscivo a tirare avanti”.

L’incontro con Emilio Fede fu per lui determinante: “È stato come passare dalla serie D alla Coppa dei Campioni”.

Il loro fu un rapporto che andò al di là del professionale e l’unico rimpianto di Brosio, oggi, è “di non essere andato alla Rsa, sapevo che stava male ma non ci sono riuscito”.

I colleghi presenti ai funerali

Nessuno dei componenti della famiglia Berlusconi ha preso parte ai funerali di Emilio Fede a Segrate.

Presente, “a livello personale e umano” Adriano Galliani, che fu grande amico anche di Silvio Berlusconi.

A ricordare il giornalista anche i colleghi e allievi Gianluca Mazzini e Claudio Brachino. “È stato il nostro maestro” hanno ricordato.

Presente anche il meteorologo Mario Giuliacci e, tra gli esponenti di Forza Italia, Marcello Dell’Utri e Gianfranco Miccichè.