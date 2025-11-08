Funerali Ettore Pausini, Laura assente ma ci sono padre e sorella. La figlia della vittima: “Non perdono"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Si sono tenuti al Pantheon della Certosa di Bologna i funerali di Ettore Pausini, investito e ucciso mentre era in bicicletta. La figlia della vittima ha escluso ogni possibilità di perdono per il 29enne che, inizialmente, era fuggito dopo l’incidente per poi costituirsi. Alla cerimonia hanno partecipato anche Fabrizio, fratello di Ettore e padre di Laura Pausini, e Silvia, sorella della cantante, che però non era presente.

Funerali Ettore Pausini, le parole della figlia

Le parole più toccanti sono state quelle di Sabrina, figlia di Ettore Pausini. “Non c’è nessuna possibilità che io perdoni, dite pure a quell’uomo che io non lo perdono, però vorrei proprio vederlo in volto, vedere che faccia ha”, ha detto.

“Non si può fare una cosa del genere: quando guidi un’auto hai un’arma, ci vuole coscienza. Possono mettere tutti i limiti che vogliono, ma se poi uno non li rispetta, abbiamo finito di parlare. Ci vuole più rispetto per la vita umana”, ha aggiunto la figlia di Ettore Pausini.

IPA

Il funerale di Ettore Pausini

Chi c’era al funerale di Ettore Pausini a Bologna

Sempre durante il discorso tenuto durante la cerimonia laica, Sabrina Pausini ha raccontato di essere andata a vedere il luogo dell’incidente e di aver notato che, nel punto dello schianto, ci sono dei limitatori di velocità che rendono complicato tentare un sorpasso.

“Come si può fare una manovra del genere?”, si è chiesta la donna. Al funerale non era presente Laura Pausini, la cantante nipote della vittima, ma c’erano Fabrizio, fratello di Ettore e padre di Laura Pausini, e Silvia, sorella di Laura. “Siamo venuti qui solo per rendere omaggio allo zio”, ha detto Silvia.

Tanti amici hanno poi ricordato Ettore, il cui salone di barbiere era diventato un punto di incontro. Inoltre, l’uomo era molto conosciuto e stimato per la sua attività di volontario con gli Onconauti e per la sua grande passione per la bicicletta.

La ricostruzione dell’incidente

Ettore Pausini, 78 anni, è morto lunedì 3 novembre in via degli Stradelli Guelfi, alla periferia di Bologna. La bicicletta sulla quale viaggiava Ettore Pausini è stata travolta da una Opel Astra guidata da un 29enne, che inizialmente si è dato alla fuga e poi si è consegnato al comando della polizia locale.

L’auto era stata trovata dai carabinieri, abbandonata a circa due chilometri di distanza dal luogo dell’incidente. Ettore Pausini stava tornando da una uscita in bicicletta quando è stato centrato da un’auto che viaggiava in direzione opposta e che, a quanto pare, stava effettuando un sorpasso.

Ettore Pausini è stato immediatamente trasportato in ospedale, ma le ferite riportate erano troppo gravi.