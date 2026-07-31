Funerali Franco Baresi, il rito si terrà a Milano martedì 4 agosto nella basilica di Sant'Ambrogio

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I funerali di Franco Baresi, morto il 31 luglio all’età di 66 anni, si terranno martedì 4 agosto alle 11:00 nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Ancora da comunicare invece gli orari della camera ardente che verrà allestita per la bandiera del Milan e del calcio italiano. Sarà però assente la squadra rossonera, che non potrà partecipare ai funerali visto che è partita per il pre-season tour in Australia e in Indonesia.

I funerali di Franco Baresi

Franco Baresi è morto il 31 luglio all’età di 66 anni. I funerali si terranno martedì 4 agosto alle 11:00 nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

La Figc ha disposto un minuto di silenzio in tutte le amichevole italiane del 31 luglio e del weekend.

ANSA

“Il presidente della FIGC Giovanni Malagò – si legge nel comunicato – ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana”.

Il Milan, dal ritiro in Australia, a Perth, ha omaggiato il campione scomparso con un minuto di raccoglimento al termine dell’allenamento e con un momento in cui mister Ruben Amorim ha radunato i suoi calciatori in cerchio in mezzo al campo e Matteo Gabbia, capitano in assenza di Mike Maignan, ha posto una maglia di Baresi al centro.

La squadra rossonera sarà assente ai funerali proprio perché impegnata nel pre-season tour in Australia e in Indonesia.

Il cordoglio di Roberto Baggio e Letizia Moratti

Tutto il mondo dello sport sta esprimendo cordoglio per la morte del calciatore soprannominato “Piscinin” e “Kaiser Franz”.

“Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao Capitano”, è il saluto a Franco Baresi che Roberto Baggio ha affidato ai social. L’ex campione ha postato una foto che lo ritrae con la maglia della Nazionale insieme a Baresi dopo la premiazione per il secondo posto ai Mondiali di Usa 1994.

“Ci sono campioni che si ricordano per i trofei vinti. E poi ci sono uomini che, con il loro esempio, diventano parte della storia e della memoria collettiva di un Paese. Franco Baresi è stato uno di loro. Un capitano vero, in campo e fuori”, ha scritto in una nota l’europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti, ex sindaca di Milano.

“Baresi ha incarnato lealtà, sacrificio, eleganza, rispetto dell’avversario e un profondo senso del dovere. Valori – ha aggiunto – che hanno fatto di lui non soltanto uno dei più grandi calciatori italiani di sempre, ma un punto di riferimento per intere generazioni. Per Milano e per il Milan, Franco Baresi è stato e resterà un simbolo. La sua maglia, il suo stile, la sua capacità di guidare la squadra con l’esempio appartengono alla storia della nostra città e dello sport italiano”.

Chi era Franco Baresi

Franco Baresi è stato uno dei più forti calciatori della storia del calcio ed è annoverato tra le più note bandiere calcistiche di tutti i tempi.

È al 19º posto nella classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer e il 33º nell’omonima classifica stilata dall’IFFHS. Nel marzo del 2004 Pelé lo inserì nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi redatta in occasione del centenario della FIFA.

Per sette volte tra i candidati alla vittoria del Pallone d’oro (dal 1988 al 1990 e dal 1992 al 1995), arrivò a ricoprire la seconda posizione nel 1989 dietro al compagno di squadra Marco van Basten.

Il 16 dicembre 1999, in occasione della festa organizzata per celebrare i cent’anni del Milan, è stato eletto dai suoi tifosi “milanista del secolo“, cioè il giocatore più rappresentativo nella storia rossonera, mentre nel 2013 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano.

È inoltre risultato 17º nell’UEFA Golden Jubilee Poll, un sondaggio online condotto dalla UEFA per celebrare i migliori calciatori d’Europa dei cinquant’anni precedenti. La sua carriera è legata al Milan dove ha militato per venti stagioni, quindici delle quali come capitano.