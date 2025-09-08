Funerali Giorgio Armani a Rivalta vicino Piacenza, le parole del parroco sull'"ultimo desiderio"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Si sono svolti i funerali di Giorgio Armani nella chiesa di San Martino a Rivalta di Gazzola, in provincia di Piacenza. Presenti solo familiari e collaboratori, come da volontà dello stilista. Il parroco don Busani ha ricordato il suo “ultimo desiderio”: riposare accanto ai genitori e al fratello. Dopo la camera ardente a Milano, Armani sarà tumulato nella cappella di famiglia.

I funerali di Giorgio Armani a Rivalta (Piacenza)

Un addio sobrio e riservato, nel segno dello stile che aveva imposto al mondo. I funerali di Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre a 91 anni, si sono svolti nella piccola chiesa quattrocentesca di San Martino a Rivalta di Gazzola, in provincia di Piacenza, in forma strettamente privata.

Secondo le volontà dello stilista, alla cerimonia hanno partecipato solo una ventina di persone tra familiari e collaboratori più vicini, mentre il borgo medievale era blindato per motivi di sicurezza.

ANSA

Giorgio Armani

A celebrare le esequie è stato don Giuseppe Busani, parroco di Rivalta, che nell’omelia ha ricordato Armani come “custode del giardino della bellezza creato da Dio”, capace di viverlo con “nobile semplicità”.

Le parole del parroco

Il sacerdote ha rivelato l’ultimo desiderio dello stilista: essere sepolto accanto ai suoi cari nella cappella di famiglia, dove già riposano la madre Maria, il padre Ugo e il fratello Sergio. “È una cosa meravigliosa – ha detto – unirsi qui sulla terra per essere uniti in cielo”.

La scelta di Rivalta rappresenta un ritorno alle origini. Da bambino Armani aveva trovato rifugio in queste colline durante la guerra, e da adulto vi tornava spesso, legandosi anche a luoghi della tradizione come l’Antica Locanda del Falco, dove amava gustare i tortelli con la coda, piatto tipico preparato “come li faceva sua madre”.

Rivalta custodisce così un legame familiare e affettivo che lo stilista non ha mai reciso, preferendo questo luogo al Famedio di Milano per la sua sepoltura.

L’omaggio collettivo a Giorgio Armani

Prima della cerimonia privata, l’ultimo saluto pubblico era stato reso alla camera ardente allestita nell’Armani/Teatro di via Bergognone a Milano, dove circa 16mila persone hanno sfilato in due giorni per omaggiarlo.

Tra loro cittadini comuni, personalità dello spettacolo, della moda, dello sport e della politica. Milano ha osservato il lutto cittadino con le bandiere a mezz’asta a Palazzo Marino, mentre a Piacenza i commercianti hanno spento le luci delle vetrine in segno di cordoglio.