Funerali Giorgio Bracardi a Roma nel silenzio, il video della chiesa semivuota per l'artista "dimenticato"
Un addio lontano dai riflettori per il comico scomparso a 93 anni. Alle esequie a Roma, presente l'amico Giancarlo Magalli
Una carriera trascorsa a far ridere milioni di italiani, poi un ultimo saluto lontano dalle grandi folle. Si sono svolti mercoledì 14 ottobre a Roma, nel quartiere Monteverde, i funerali di Giorgio Bracardi, morto a 93 anni. Il comico e cabarettista è stato protagonista di una stagione indimenticabile della radio e della televisione. Bracardi aveva conquistato il pubblico con personaggi come Scarpantibus e Max Vinella, diventati celebri grazie ad Alto Gradimento e alla collaborazione con Renzo Arbore. Tra i volti noti presenti al funerale soltanto Giancarlo Magalli.