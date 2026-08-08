Funerali laici di Francesco Guccini, moglie in lacrime mentre la figlia Teresa parla di "visione panteistica"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Addio a Francesco Guccini: l’ultimo saluto al cantautore e intellettuale si è svolto a Pavana, con un funerale laico e privato, davanti al cardinale Zuppi. Presenti solo amici e parenti stretti. La moglie dell’artista, Raffaella, a un certo punto è scoppiata in lacrime. Nel corso della funzione ha preso parola anche la figlia Teresa, spendendo parole di profonda stima per il padre. Quando il feretro ha lasciato la corte esterna della casa di Guccini, alcuni fan e compaesani presenti hanno tributato un lungo applauso al compianto cantautore.

Francesco Guccini: il funerale laico a Pavana e le parole della figlia Teresa

La cerimonia privata di commiato a Francesco Guccini è iniziata intorno alle 9 di sabato 8 agosto, a Pavana. Il carro funebre, dopo che è terminata la funzione, ha lasciato il paesino sull’Appennino per raggiungere Bologna.

La figlia Teresa ha ricordato il padre con un intervento profondo. “Le domande – ha scandito – non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. Oppure non smettere mai di porsele, quelle domande, senza avere per forza una risposta. È questo che volevi insegnarmi?”.

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“Sono orgogliosa di quella attenzione rara che riuscivo, a volte, a rubarti”, ha aggiunto, rammentando alcuni momenti di quotidianità condivisi con il genitore, “dal semplice panino con la mortadella al bar Roberto alla lettura dei quotidiani”.

“Tu avevi una visione panteistica della spiritualità che mi hai saputo trasmettere. Buon viaggio babbo”, ha concluso Teresa.

L’intervento del cardinale Matteo Zuppi

Sul feretro è apparso un cuscino formato da arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi che abbracciano l’abitazione dell’infanzia di Guccini. Inoltre sono stati posti una fotografia dell’artista, un libro e un collage di immagini simbolo relative ai momenti salienti della sua esistenza.

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, durante le esequie ha evidenziato che Guccini è deceduto il 6 agosto, un giorno particolare per la Chiesa cattolica: in quella data cade la festa della Trasfigurazione. Il 6 agosto è anche l’anniversario della morte di Papa Paolo VI, deceduto nel 1978.

Le lacrime della moglie Raffaella

Concluso il suo intervento, Zuppi, accanto alla bara, ha recitato una preghiera di benedizione, con tutti i presenti che si sono alzati in piedi. La moglie di Guccini, Raffaella, si è lasciata andare a un pianto commosso e il cardinale l’ha abbracciata.

L’applauso dei fan e la cremazione

Il feretro del cantautore ha lasciato Pavana tra gli applausi dei fan, alcuni dei quali hanno gridato “Grazie Francesco”. La salma sarà trasferita al tempio crematorio di Borgo Panigale, a Bologna, dove verrà effettuata la cremazione.

In seguito le ceneri verranno riportate a Pavana e poste nel cimitero comunale, come da volontà dello stesso Guccini.

Lutto cittadino a Bologna

Il Comune di Bologna ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di sabato 8 agosto, con le bandiere degli edifici pubblici a mezz’asta.

Il sindaco Matteo Lepore ha dichiarato che la decisione è stata presa per “per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità cittadina verso la scomparsa del cantautore, poeta e scrittore”.