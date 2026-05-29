Funerali Muriel Oddenino morta alle Maldive, padre distrutto: "20 anni fa la bara di mio fratello, ora la sua"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La comunità di Poirino (Torino) ha tributato l’ultimo saluto alla sua concittadina Muriel Oddenino. Decine e decine di persone si sono radunate all’esterno della parrocchia di Santa Maria Maggiore del piccolo centro nel Torinese per i funerali della biologa 31enne, morta il 14 maggio assieme ad altri quattro italiani durante un’immersione subacquea in una grotta alla Maldive. Il padre della donna ha pronunciato un discorso funebre con la voce rotta dal dolore: “Vent’anni fa toccavo la bara di mio fratello, ora tocco quella di mia figlia”.

Le esequie di Muriel Oddenino a Poirino

La famiglia di Muriel ha scelto una cerimonia religiosa per ricordare la giovane ricercatrice, che da tempo viveva a Finale Ligure e coltivava una profonda passione per il mare e le immersioni.

Dopo la cremazione, le ceneri saranno disperse proprio nel mare della Liguria che lei aveva scelto come sua casa elettiva.

ANSA

Oltre al padre Andrea, alle esequie erano presenti anche la madre e i fratelli Thomas e Guido, mentre molte altre persone hanno seguito la funzione dall’esterno attraverso una serie di altoparlanti.

Presente anche il sindaco Nicholas Padalino, il quale ha proclamato il lutto cittadino. Sopra la bara bianca era stato adagiato un cuscino di rose, con ranuncoli e tulipani bianchi tutt’intorno.

Il discorso pieno di dolore del padre di Muriel

Il momento più intenso della cerimonia è coinciso con l’intervento del padre di Muriel Oddenino. L’uomo ha disegnato con le parole le immagini della figlia bambina, quando correva per le strade di Poirino imparando ad andare in bicicletta o sui pattini.

“Quando questa bara uscirà io tornerò a pensare a lei viva che correva su queste strade, dove la sera a Poirino non c’è molto traffico. Muriel bambina, che provava ad andare in bicicletta o con i pattini a rotelle”.

Le parole di Andrea Oddenino si sono fatte via via più accorate: “Da questa generazione ci si aspetta la vita, che ci passi davanti: lei non ha visto il mezzogiorno mentre io sono alla sera“.

Gli ultimi ricordi e il messaggio di Muriel

Il genitore ha poi citato le parole che la figlia era solita ripetere negli ultimi anni. “Non preoccupatevi per me, preoccupatevi per voi che vivete una realtà ristretta”.

Nel suo ricordo, il padre ha raccontato una giovane donna che viveva “in una condizione di meraviglia” e che affrontava la vita con serenità e curiosità.

Con grande commozione ha anche immaginato gli ultimi momenti trascorsi dalla figlia nella grotta sommersa in cui si è consumata la tragedia, esprimendo la speranza che non abbia sofferto e che abbia trovato conforto.

I fratelli di Muriel: “Quel mare ora è la sua casa”

Anche i fratelli Thomas e Guido hanno voluto ricordare Muriel durante la funzione. “Dirle addio significa accettare che non la vedremo più, e noi non vogliamo”.

Nel loro messaggio hanno evocato il legame profondo che la sorella nutriva con il mare, definendolo il luogo dei suoi sogni e oggi simbolicamente la sua casa.

“L’acqua salata accompagna da sempre gli esseri umani e le lacrime sono della stessa essenza”, hanno aggiunto in uno dei passaggi più toccanti della cerimonia.