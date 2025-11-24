Funerali Ornella Vanoni chiusi da "Ma Mi" di Strehler, il testo della canzone che parla di un partigiano

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La bara di Ornella Vanoni è stata accompagnata fuori dalla chiesa di San Marco a Milano dalle note della canzone Ma Mi di Giorgio Strehler, che la cantautrice aveva portato al successo nel 2019. Il testo, interamente in dialetto milanese, parla di un partigiano che sopportò 40 giorni di interrogatorio pur di non tradire i suoi compagni.

I funerali di Ornella Vanoni

Si sono tenuti alle 14:45, nella chiesa di San Marco a Milano, i funerali di Ornella Vanoni, morta a 91 anni lo scorso 21 novembre. La salma era stata esposta, per le visite, al teatro Piccolo Grassi.

Alla funzione erano presenti diversi rappresentanti delle istituzioni, dal sindaco di Milano Beppe Sala al presidente del Senato Ignazio La Russa, fino alla ministra dell’Università Anna Maria Bernini.

ANSA La camera ardente di Ornella Vanoni

A celebrare la messa è stato padre Luigi Garbini, che di Vanoni ha detto: “La sua ironia era l’altra faccia della fragilità, la sua semplicità e il suo modo diretto le hanno consentito di entrare nei cuori di tutti”.

La bara esce dalla chiesa sulle note di Ma Mi

Alle 15:30 il feretro ha lasciato la chiesa di San Marco sulle note della canzone Ma Mi di Giorgio Strehler, scritta in dialetto milanese.

A portare recentemente alla fama questa canzone era stata proprio Ornella Vanoni, che nel 2019 ne aveva registrato una versione insieme ai detenuti del carcere milanese di San Vittore.

Il testo racconta di un partigiano che, durante la Guerra di Liberazione, resistette a 40 giorni di interrogatorio per non tradire i suoi compagni.

Il ricordo di Ornella Vanoni

Molte delle persone presenti ai funerali hanno voluto testimoniare il loro ricordo di Ornella Vanoni. Roberto Vecchioni ha detto all’uscita dalla chiesa:

Ci chiamava tutte le sere per sapere come stessimo. Ornella era proiettata verso il bene, verso gli altri. Una tale grandezza è difficile da eguagliare, lei era bellezza, charme, aveva una voce inconfondibile

Presenti alla funzione anche Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che negli ultimi anni avevano spesso avuto Ornella Vanoni come ospite nella loro trasmissione Che Tempo Che Fa.