Funerali Ornella Vanoni, perché la cantante ha scelto Paolo Fresu per suonare: chi è il trombettista jazz

Momenti di grande emozione nella chiesa di San Marco a Milano per i funerali di Ornella Vanoni, morta il 21 novembre a 91 anni. Durante la cerimonia Paolo Fresu ha suonato con la tromba, dando così il suo personale addio alla cantante, sua grande amica. Era stata la stessa Vanoni a chiedere alcuni anni fa al celebre trombettista jazz di suonare al suo funerale.

Paolo Fresu suona ai funerali di Ornella Vanoni

Lunedì 24 novembre si sono tenuti alla chiesa di San Marco a Milano i funerali di Ornella Vanoni, morta all’età di 91 anni.

Nella chiesa gremita, tra i tanti vip presenti per rendere omaggio alla cantante c’è anche Paolo Fresu, compositore e trombettista jazz e grande amico dell’artista.

Dopo l’omelia, Fresu è uscito dal fondo della navata e si è avvicinato alla bara, suonando con la tromba le note di L’appuntamento e poi un accenno di Senza fine.

Era stata la stessa cantante a chiedergli di suonare per lei il giorno del funerale.

Perché la cantante ha scelto il trombettista jazz

In una intervista alla tv sarda Videolina, Paolo Fresu ha spiegato che la richiesta di Ornella Vanoni risale al maggio 2020.

“Mi svelò quel suo desiderio, mi disse cosa avrei dovuto suonare. Una cosa che mi colpì molto”, ha raccontato il musicista.

“Scherzosamente, quando me lo chiese, io le dissi ‘va bene, ma se muoio prima io tu devi cantare al mio funerale'”.

I due erano cari amici, legati da un profondo rapporto, sia umano sia artistico. Oltre a questo, la cantante lo ha scelto anche per il suo grande amore per il jazz.

Chi è Paolo Fresu

Paolo Fresu è un noto compositore e trombettista, uno dei più apprezzati artisti della scena jazz italiana.

Nato a Berchidda (Sassari) nel 1961, ha iniziato a suonare a 11 anni nella banda musicale del paese. Ha poi frequentato il Conservatorio di Sassari, dove ha scoperto la sua passione più grande: il jazz.

Nel corso degli anni ha suonato e collaborato con tante prestigiose orchestre e artisti del calibro di Ornella Vanoni, Negramaro, Peter Gabriel e Stadio.

È stato direttore artistico dei Seminari Jazz di Nuoro dal 1989 al 2013 e del festival Bergamo Jazz dal 2009 al 2011.

È fondatore e direttore del festival Time in Jazz, che si tiene dal 1988 nella sua Berchidda.