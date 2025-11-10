Funerali Peppe Vessicchio a Roma, la moglie Enrica Mormile e la figlia Alessia hanno scelto la forma privata
A Roma i funerali in forma privata del maestro Peppe Vessicchio: la decisione della famiglia
Si svolgeranno oggi lunedì 10 novembre a Roma i funerali di di Peppe Vessicchio, morto sabato all’età di 69 anni. L’ultimo saluto al direttore d’orchestra, uno dei volti più amati della musica italiana, si terrà nella chiesa dei Santi Angeli Custodi di piazza Sempione, nel quartiere dove Vessicchio viveva da anni. Il funerale verrà celebrato in forma privata come richiesto dalla famiglia, la moglie Enrica Mormile e la figlia Alessia.
- I funerali di Peppe Vessicchio a Roma
- L'ultimo saluto in forma privata: la scelta della famiglia
- Peppe Vessicchio morto a 69 anni
I funerali di Peppe Vessicchio a Roma
Sarà un addio raccolto nell’affetto dei suoi cari quello al maestro Peppe Vessicchio, scomparso sabato 8 novembre a causa di una polmonite interstiziale.
I funerali del celebre direttore d’orchestra si terranno nella giornata di oggi, lunedì 10 novembre, alle ore 15 nella chiesa dei Santi Angeli Custodi di piazza Sempione a Roma.
Peppe Vessicchio con la moglie Enrica Mormile
Si tratta della chiesa del quartiere dove Vessicchio viveva da anni con la famiglia.
L’ultimo saluto in forma privata: la scelta della famiglia
I funerali di Peppe Vessicchio si svolgeranno in forma strettamente privata, come richiesto dalla famiglia.
La moglie Enrica Mormile e la figlia Alessia hanno chiesto “riserbo” per l’ultimo saluto al maestro.
Peppe Vessicchio morto a 69 anni
Peppe Vessicchio è morto sabato 8 novembre all’ospedale San Camillo di Roma, stroncato da una polmonite interstiziale precipitata rapidamente.
Tra i volti più amati e iconici della scena musicale italiana, il celebre direttore d’orchestra aveva 69 anni.
Originario di Napoli, è stato un arrangiatore e compositore che ha collaborato con i nomi più importanti della musica italiana e internazionale.
Il suo nome è profondamente legato a quello di Sanremo: Vessicchio era diventato noto al grande pubblico grazie alle sue tante partecipazioni sul podio del Festival, a partire dal 1990.
Ha vinto il Festival di Sanremo quattro volte come direttore d’orchestra: nel 2000 con gli Avion Travel, nel 2003 con Alexia, nel 2010 con Valerio Scanu e nel 2011 con Roberto Vecchioni.
I telespettatori lo ricordano anche per il ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi.