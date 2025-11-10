Funerali Peppe Vessicchio, dalle corone di Maria De Filippi e Amici allo striscione: presenti tanti vip
Corone di fiori di Maria De Filippi e Amici per i funerali di Peppe Vessicchio, a Montesacro compare anche lo striscione per il Maestro
Lunedì 10 novembre, alla Chiesa dei Santi Angeli Custodi di Roma, si sono tenuti i funerali di Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra morto sabato 8 novembre all’ospedale San Camillo in seguito a una polmonite interstiziale. Il rito si è tenuto in piazza Sempione, nel cuore di Montesacro, il quartiere dove viveva da anni. A salutarlo, anche uno striscione: “Ciao, Maestro“. Davanti alla chiesa, due grandi corone di fiori firmate rispettivamente Maria De Filippi e Amici. Diversi i vip presenti, da Fiorella Mannoia a Lorella Cuccarini.
Le corone di Maria De Filippi e Amici
Peppe Vessicchio è stata una colonna del Festival di Sanremo, ma anche di Amici.
Con il programma di Maria De Filippi ha collaborato prima dal 2001 al 2012, anche come vocal coach, poi dal 2018 al 2020, lasciando la trasmissione per tornare anima e corpo alla sua musica.
Negli scorsi giorni sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio per Vessicchio, dalla premier Giorgia Meloni al conduttore Fabio Fazio, che gli ha anche dedicato l’ultima puntata di Che tempo che fa.
Chi è andato ai funerali di Vessicchio
I funerali si sono svolti in forma privata, come richiesto dai familiari.
Tra gli artisti presenti c’erano Valerio Scanu, da lui diretto nella vittoria al Festival di Sanremo 2010, Fiorella Mannoia, Lorella Cuccarini insieme al marito Silvio Testo, Rudy Zerbi, Gianni Mazza, Pinuccio Pierazzoli, Rossella Brescia, Enrico Melozzi, e i coreografi Veronica e Giuliano Peparini.